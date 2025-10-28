Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

Roberto Martinez n'a jamais fait l'unanimité chez les Diables Rouges. Radja Nainggolan en rajoute une couche et en dresse un portrait peu reluisant.

"Ce n'est pas un expert du football et c'est un très mauvais entraîneur", commence Radja Nainggolan dans l'émission Take a seat. "Quiconque se dit bon entraîneur n'y connaît rien en football. Un bon entraîneur est quelqu'un qui donne une idée à l'équipe. Et avec Roberto Martínez, la Belgique n'en avait jamais".

"Chaque fois que nous étions en difficulté, la solution résidait dans la qualité individuelle : passer le ballon à Hazard et dire : 'Eden, tu vas régler ça'. Ou passer le ballon à De Bruyne et à Lukaku. Mais nous n'avons jamais vraiment eu de style de jeu. Il n'y avait rien dans cette équipe en termes de style de jeu. Et c'est la pure vérité", poursuit Nainggolan.

La dent dure envers Martinez

Ses mots sont lourds : "La décision de donner le ballon à Hazard ou à Mertens était la nôtre. Parce que nous n'avions pas de schémas, pas de lignes de course, mais nous avions des qualités individuelles. Nous avions Chadli, ou un corner que Fellaini a repris de la tête. C'était notre style de jeu. Martínez était bon avec les médias ; ses matchs lui étaient toujours bénéfiques. Rien ne pouvait être meilleur. Il faut être autocritique. Il ne l'a jamais été".

Le Ninja lui en voudra éternellement de l'avoir laissé tomber avant la Coupe du Monde 2018 : "Il ne m'a jamais pris à part parce qu'il ne voulait pas de moi. Mais je pense que la Belgique aurait pu remporter des trophées si elle avait investi une seule fois dans un bon manager. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas joué. Quand j'étais septième choix sous Antonio Conte, je suis parti. Mais pour moi, c'est un excellent entraîneur. Et j'ai aussi eu des entraîneurs pour qui j'ai joué, et je dirais que c'était un entraîneur épouvantable".

Au point de lui faire envisager une conclusion radicale : "Maintenant, je le dis tous les jours : j'aurais préféré jouer pour l'Indonésie. Non pas que j'aie quoi que ce soit contre la Belgique, car j'ai évolué dans toutes les catégories de jeunes en Belgique, mais à cause du respect que je reçois de la part des gens là-bas. Regardez Sandy Walsh ou Ragnar Oratmangoen ; ce sont des joueurs ordinaires, mais ils sont adorés là-bas".

