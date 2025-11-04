Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

Radja Nainggolan a fait une révélation surprenante dans l'émission télévisée Het Huis, sur la VRT. L'ancien Diable Rouge y a raconté, avec sa franchise habituelle, qu'il lui était déjà arrivé de jouer un match avec la gueule de bois. Et c'était justement lors d'une rencontre avec l'Antwerp.

Ces derniers jours, Radja Nainggolan est au cœur de l’actualité dans le nord du pays. Accusé de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle, l’ancien Diable Rouge risque jusqu’à cinq ans de prison.

Toujours footballeur professionnel sous les couleurs du KSC Lokeren, le "Ninja" est souvent invité sur les plateaux de télévision néerlandophones afin de livrer quelques anecdotes sur sa longue carrière, riche en rebondissements.

Dans l’émission télévisée "Het Huis", sur la VRT, il est notamment revenu sur son départ de l’Antwerp, évoquant l’épisode de la cigarette électronique utilisée sur le banc du Standard et la solution qu’il avait voulu trouver pour payer son amende. Paul Gheysens ne voulait rien entendre et souhaitait le voir partir.

Radja Nainggolan en pleine gueule de bois lors d'un match avec l'Antwerp

Si Radja Nainggolan décrit encore aujourd’hui cet épisode comme sa "seule erreur", un autre événement antérieur a peut-être confirmé le choix de la direction anversoise. C’est Radja Nainggolan lui-même qui l’a confié dans "Het Huis" : il lui est arrivé d’avoir la gueule de bois lors d’une rencontre de l’Antwerp.





"Ça arrivait souvent à l’entraînement", a d’abord plaisanté Nainggolan. "Mais seulement une fois en match. Normalement, on s’isolait toujours la veille d’un match, c’était donc presque impossible que ça arrive. Mais cette fois-là, c’est arrivé", a-t-il avoué.

Interrogé plus en détail par le présentateur Eric Goens, le milieu de terrain a admis de quelle rencontre il s’agissait : "D’un match de l’Antwerp. Et j’ai été remplacé à la mi-temps", a-t-il glissé avec un clin d’œil, sans en dire davantage.

Quiconque se replonge dans la saison 2022-2023 de l’Antwerp remarquera qu’un seul match correspond à ce scénario : le déplacement à Courtrai, le 2 octobre 2022. Ce dimanche-là, l’Antwerp s’était incliné 2-1 — sa première perte de points après un impressionnant 27 sur 27. Nainggolan avait débuté la rencontre comme titulaire, mais était resté aux vestiaires après la pause.