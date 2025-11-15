Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Les Diables Rouges sont invaincus en phase éliminatoire d'un grand tournoi depuis 46 rencontres. Aucun pays ne fait mieux que la Belgique dans ce domaine.

S'ils remportent au moins trois points lors de leurs deux derniers matchs de qualification, les Diables Rouges seront qualifiés pour un septième grand tournoi consécutif.

Depuis 2014, la Belgique est de retour sur la carte du football mondial et se montre notamment intransigeante en qualifications. Notre pays a longtemps été premier au classement FIFA, malgré son absence de victoire dans un grand tournoi, surtout parce que les matchs de qualification étaient systématiquement gagnés, là où les autres pays perdaient souvent des plumes.

Bientôt 50 matchs sans défaite pour les Diables en phase éliminatoire ?

La dernière défaite des Diables dans un match de qualification pour un grand tournoi remonte à... juin 2015, et au revers au Pays de Galles, bête noire presque historique de la Belgique, avant l’Euro 2016.

Cela fait donc plus de dix ans (!) que la Belgique n’a pas perdu un match de qualification. Une série de 46 matchs sans défaite, personne ne fait mieux en Europe.

Et les Diables n'ont pas été accrochés à de nombreuses reprises. Ce fut le cas face à la Macédoine du Nord cette année, mais ce n’était que la septième fois en dix ans. Dans la série de 46 matchs sans défaite des Diables, on retrouve 39 victoires. Une solide performance tout de même, bien que cela ne vaille pas, évidemment, un titre européen ou mondial.