Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2609

Les Diables Rouges sont invaincus en phase éliminatoire d'un grand tournoi depuis 46 rencontres. Aucun pays ne fait mieux que la Belgique dans ce domaine.

S'ils remportent au moins trois points lors de leurs deux derniers matchs de qualification, les Diables Rouges seront qualifiés pour un septième grand tournoi consécutif.

Depuis 2014, la Belgique est de retour sur la carte du football mondial et se montre notamment intransigeante en qualifications. Notre pays a longtemps été premier au classement FIFA, malgré son absence de victoire dans un grand tournoi, surtout parce que les matchs de qualification étaient systématiquement gagnés, là où les autres pays perdaient souvent des plumes.

Bientôt 50 matchs sans défaite pour les Diables en phase éliminatoire ?

La dernière défaite des Diables dans un match de qualification pour un grand tournoi remonte à... juin 2015, et au revers au Pays de Galles, bête noire presque historique de la Belgique, avant l’Euro 2016.

Cela fait donc plus de dix ans (!) que la Belgique n’a pas perdu un match de qualification. Une série de 46 matchs sans défaite, personne ne fait mieux en Europe.

Et les Diables n'ont pas été accrochés à de nombreuses reprises. Ce fut le cas face à la Macédoine du Nord cette année, mais ce n’était que la septième fois en dix ans. Dans la série de 46 matchs sans défaite des Diables, on retrouve 39 victoires. Une solide performance tout de même, bien que cela ne vaille pas, évidemment, un titre européen ou mondial.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

LIVE : La Belgique pousse mais est toujours menée à la demi-heure Live

LIVE : La Belgique pousse mais est toujours menée à la demi-heure

15:30
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
1
De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

12:00
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

13:30
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

12:20
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

08:30
Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

10:30
3
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

07:20
🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

09:30
Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

09:00
Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

08:00
Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

07:40
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

22:30
Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

07:00
🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

06:30
Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

23:00
Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

19:30
Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

22:00
Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

21:40
"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

18:40
Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

21:20
Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

21:00
Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

20:36
3
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

17:30
Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

20:00
L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté" Analyse

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

19:00
La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

18:20
"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

16:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-2 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 3-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 1-1 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 1-0 Belgique Belgique
Georgie Georgie 18:00 Espagne Espagne
Chypre Chypre 18:00 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 18:00 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 18:00 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 20:45 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 20:45 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20:45 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 20:45 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 20:45 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved