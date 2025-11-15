La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

L'heure est à la grimace au sein du groupe des Diables après le partage concédé contre le Kazakhstan. Matz Sels est revenu sur cette rencontre, notamment sur ce but encaissé à son premier poteau.

Avec son intronisation comme premier gardien de Manchester United, Senne Lammens frappe de plus en plus à la porte pour une place de numéro deux derrière Thibaut Courtois. A l'inverse, Matz Sels semble un peu moins souverain que lors de ces dernières saisons.

Mais le gardien de Nottingham Forest a encore élu meilleur portier de Premier League il y a six mois (à égalité avec David Raya) et n'a jamais déçu en équipe nationale. Seulement, il n'est pas tout blanc sur l'ouverture du score du Kazakhstan.

Outre la mauvaise passe d'Arthur Theate et la défense sur le recul-frein de Koni De Winter, Sels a dû s'avouer sur un ballon à son premier poteau, jamais un bon signe pour un gardien.

Légèrement pris à contre-pied

Notre dernier rempart aurait sans doute dû faire mieux, mais les ralentis montrent que le ballon a été dévié : "Ça arrive. Koni (De Winter) essaie de contrer le tir, et il finit par atterrir au premier poteau. C'est difficile de changer de direction car le ballon va très vite", estime Sels.

"Je ne pense pas que nous ayons concédé beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas bien entamé la première mi-temps. Je pense que nous nous sommes créé suffisamment d'occasions pour gagner. Il faut se remettre en question. C'est dommage de ne pas avoir pu conclure aujourd'hui, mais il y a un autre match mardi", conclut-il.