Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Les Diables Rouges affrontent le Kazakhstan sur le coup de 15h. Rudi Garcia a communiqué à l'UEFA les joueurs convoqués pour être sur la feuille de match.

Plusieurs absents de marque dans le groupe retenu pour cette après-midi, à commencer par Thibaut Courtois, Zeno Debast, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Malick Fofana, qui n'avaient pas été repris suite à leur blessure.

Thomas Meunier est également resté en Belgique suite à sa suspension, il sera de retour dans le groupe pour le match de mardi soir contre le Liechtenstein à Sclessin. Vu le nombre de joueurs convoqués, il fallait également en envoyer un en tribune.

Pas de premières minutes à Astana

C'est Nathan Ngoy qui a été 'sacrifié' par le staff. Son nom est absent de la liste présente sur le site de l'UEFA, actualisée ce matin. Il ne disputera donc pas ses toutes premières minutes de jeu en sélection tout à l'heure.

Également convoité par la République Démocratique du Congo, le défenseur de Lille est l'un des deux nouveaux venus de la sélection en compagnie de Romeo Vermant. S'il continue comme depuis le début de la saison avec le LOSC, il devrait à coup sûr disposer d'autres occasions pour se montrer.





À commencer par mardi soir ? Rudi Garcia n'est pas sans savoir qu'à l'image de Nicolas Raskin, Arthur Theate, Diego Moreira et Axel Witsel, Nathan Ngoy a été formé au Standard et aimerait faire son retour à Sclessin.