Interview Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après avoir reçu quelques critiques et après la déclaration de Jérémy Doku, Rudi Garcia a calmé le jeu ce lundi en conférence de presse. Le sélectionneur des Diables a confiance et retient du positif de cet accrochage au Kazakhstan.

Le partage concédé au Kazakhstan a laissé beaucoup de frustration aux Diables Rouges. Après la rencontre, Rudi Garcia a été critiqué, tandis que Jérémy Doku avait déclaré que "tout le monde devait se remettre en question, y compris le coach", et que la Belgique n'avait peut-être pas assez bien préparé la rencontre.

Présent en conférence de presse ce lundi avant la rencontre face au Liechtenstein, le sélectionneur a répondu aux propos de son ailier gauche, et a évidemment calmé le jeu.

"Il faut se méfier des réactions à chaud, on est un peu dans l'émotionnel et la déception. L'important est de performer demain sur le terrain, il faut être concentrés et on l'est tous. On sait ce qu'on va chercher. Tout le monde est motivé et assez serein."

Je n'ai pas besoin d'être rassuré par la direction"

Dans les quotidiens néerlandophones, une certaine défiance existe déjà vis-à-vis de Rudi Garcia, qui ne convaincrait, selon eux, pas tout le monde à l'Union belge. L'entraîneur de 61 ans en a vu d'autres.

"Mon rapport avec la direction ? Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Chacun fait son métier, j'ai un peu de bouteille et d'expérience, et ceux qui critiquent mes joueurs ne sont pas supporters de la Belgique."

Rudi Garcia satisfait du contenu montré au Kazakhstan

Alors qu'il avait prévu de ne pas le faire, Rudi Garcia est brièvement revenu sur le partage concédé à Astana. Selon lui, le manque d'efficacité et la superbe prestation du gardien adverse ont été les clés de la rencontre, même si la Belgique méritait largement mieux sur l'ensemble de la partie.

"On s'est mis en difficulté seuls samedi dernier, avec dix premières minutes approximatives. On a mis l'adversaire en confiance et quand on montre de la suffisance ou de la fragilité, il y a danger. Quand on est mené, on ne peut pas toujours gagner 4-2."

"Parfois, le gardien est chanceux ou est en état de grâce. À part 10 minutes, le contenu du match suffisait pour gagner 4-1", a déclaré Rudi Garcia, qui a tout de même glissé que ce partage au Kazakhstan "ne pouvait pas s'expliquer", comparé à ceux contre la Macédoine du Nord.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein
Rudi Garcia

Plus de news

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

20:40
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

21:20
Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

21:00
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

18:00
1
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

17:40
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
2
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

16/11
5
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
2
Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved