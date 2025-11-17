Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

Après avoir reçu quelques critiques et après la déclaration de Jérémy Doku, Rudi Garcia a calmé le jeu ce lundi en conférence de presse. Le sélectionneur des Diables a confiance et retient du positif de cet accrochage au Kazakhstan.

Le partage concédé au Kazakhstan a laissé beaucoup de frustration aux Diables Rouges. Après la rencontre, Rudi Garcia a été critiqué, tandis que Jérémy Doku avait déclaré que "tout le monde devait se remettre en question, y compris le coach", et que la Belgique n'avait peut-être pas assez bien préparé la rencontre.

Présent en conférence de presse ce lundi avant la rencontre face au Liechtenstein, le sélectionneur a répondu aux propos de son ailier gauche, et a évidemment calmé le jeu.

"Il faut se méfier des réactions à chaud, on est un peu dans l'émotionnel et la déception. L'important est de performer demain sur le terrain, il faut être concentrés et on l'est tous. On sait ce qu'on va chercher. Tout le monde est motivé et assez serein."

Dans les quotidiens néerlandophones, une certaine défiance existe déjà vis-à-vis de Rudi Garcia, qui ne convaincrait, selon eux, pas tout le monde à l'Union belge. L'entraîneur de 61 ans en a vu d'autres.

"Mon rapport avec la direction ? Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Chacun fait son métier, j'ai un peu de bouteille et d'expérience, et ceux qui critiquent mes joueurs ne sont pas supporters de la Belgique."

Rudi Garcia satisfait du contenu montré au Kazakhstan

Alors qu'il avait prévu de ne pas le faire, Rudi Garcia est brièvement revenu sur le partage concédé à Astana. Selon lui, le manque d'efficacité et la superbe prestation du gardien adverse ont été les clés de la rencontre, même si la Belgique méritait largement mieux sur l'ensemble de la partie.

"On s'est mis en difficulté seuls samedi dernier, avec dix premières minutes approximatives. On a mis l'adversaire en confiance et quand on montre de la suffisance ou de la fragilité, il y a danger. Quand on est mené, on ne peut pas toujours gagner 4-2."

"Parfois, le gardien est chanceux ou est en état de grâce. À part 10 minutes, le contenu du match suffisait pour gagner 4-1", a déclaré Rudi Garcia, qui a tout de même glissé que ce partage au Kazakhstan "ne pouvait pas s'expliquer", comparé à ceux contre la Macédoine du Nord.