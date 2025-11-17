Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

La Belgique devra s'imposer contre le Liechtenstein ce mardi pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. L'arbitre de la rencontre arbitrera un match de notre équipe nationale pour la première fois.

Accrochée au Kazakhstan, la Belgique n’a d’autre choix que de battre le Liechtenstein ce mardi soir à Sclessin afin de valider officiellement son billet pour la Coupe du monde 2026.

Les Diables Rouges devraient avoir la tâche aisée contre une micro-nation qui n’a toutefois encaissé qu’un but lors de sa réception du Pays de Galles il y a quelques jours. La prudence reste donc de mise.

Des arbitres suédois et un VAR écossais pour diriger Belgique – Liechtenstein

L’arbitre de la rencontre, désigné par l’UEFA, sera le Suédois Mohammed Al-Hakim. Il sera accompagné de trois compatriotes : Mehmet Culum et Fredrik Klyver en tant que juges de ligne, et Kristoffer Karlsson comme quatrième arbitre.

L’Écossais Andrew Dallas sera l’arbitre vidéo, assisté de son compatriote Steven McLean. De son côté, Mohammed Al-Hakim arbitrera un match de l’équipe nationale belge pour la première fois de sa carrière.





Il est relativement peu connu des clubs belges, puisqu’il n’en a arbitré que deux : La Gantoise, qui avait partagé l’enjeu contre le RFS à la Planet Group Arena en 2021-2022 et qui avait été battue à Qarabag lors du 1/16e de finale aller de la Conference League en 2023, ainsi que le Club de Bruges et son équipe de Youth League, qui avait fait 2-2 contre le Real Madrid en 2019, avec Senne Lammens, Lars Dendoncker et Maxim De Cuyper sur le terrain, et Arne Engels sur le banc.