Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Belgique devra s'imposer contre le Liechtenstein ce mardi pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. L'arbitre de la rencontre arbitrera un match de notre équipe nationale pour la première fois.

Accrochée au Kazakhstan, la Belgique n’a d’autre choix que de battre le Liechtenstein ce mardi soir à Sclessin afin de valider officiellement son billet pour la Coupe du monde 2026.

Les Diables Rouges devraient avoir la tâche aisée contre une micro-nation qui n’a toutefois encaissé qu’un but lors de sa réception du Pays de Galles il y a quelques jours. La prudence reste donc de mise.

Des arbitres suédois et un VAR écossais pour diriger Belgique – Liechtenstein

L’arbitre de la rencontre, désigné par l’UEFA, sera le Suédois Mohammed Al-Hakim. Il sera accompagné de trois compatriotes : Mehmet Culum et Fredrik Klyver en tant que juges de ligne, et Kristoffer Karlsson comme quatrième arbitre.

L’Écossais Andrew Dallas sera l’arbitre vidéo, assisté de son compatriote Steven McLean. De son côté, Mohammed Al-Hakim arbitrera un match de l’équipe nationale belge pour la première fois de sa carrière.

Il est relativement peu connu des clubs belges, puisqu’il n’en a arbitré que deux : La Gantoise, qui avait partagé l’enjeu contre le RFS à la Planet Group Arena en 2021-2022 et qui avait été battue à Qarabag lors du 1/16e de finale aller de la Conference League en 2023, ainsi que le Club de Bruges et son équipe de Youth League, qui avait fait 2-2 contre le Real Madrid en 2019, avec Senne Lammens, Lars Dendoncker et Maxim De Cuyper sur le terrain, et Arne Engels sur le banc.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein

Plus de news

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30
"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

23:00
1
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
2
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

22:30
4
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
1
Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

21:00
Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

20:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00
Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

21:22
Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

22:00
Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

21:41
Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

20:30
"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

18:30
1
Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

18:00
L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

19:30
Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

19:00
Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

17:30
4
Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

17:00
1
D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

16:31
"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

16/11
Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

16:00
Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

16/11

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 20:45 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 20:45 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 20:45 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 20:45 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved