Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Quel onze les Diables aligneront-ils ce mardi pour la dernière face au Liechtenstein ? Faut-il aligner l'équipe-type face à un adversaire très faible et battu d'avance, ou tenter des choses et faire plaisir au public ?

La réponse se situe probablement quelque part entre les deux. Rudi Garcia ne peut naturellement pas se permettre d'aligner une équipe totalement B, par respect pour l'adversaire et l'enjeu mais aussi par respect d'un public qui voit les Diables Rouges à Sclessin pour la première fois depuis 2017.

Bien sûr, les supporters liégeois (et d'ailleurs, mais il y a fort à parier que le public local s'est rué sur les tickets) a le droit de voir jouer les grands noms du noyau... mais en l'absence combinée de Courtois, KDB et Lukaku, les vraies stars ne sont au final pas légion. Tout au plus espère-t'on que Garcia alignera Jérémy Doku.

Pour le reste, il serait logique de voir le sélectionneur tenter des choses mais aussi offrir leur chance à des joueurs qui la méritent, qui ont été sevrés de temps de jeu jusqu'ici... ou que Sclessin aimerait voir en action.

Gardien de but : l'heure de Lammens ?

Matz Sels s'est troué face au Kazakhstan, et on sait de toute façon ce qu'il vaut : sauf catastrophe, il sera à la Coupe du Monde en juin, mais à 33 ans, il n'est pas appelé à devenir le successeur de Courtois. Ce rôle échoira probablement à Senne Lammens : pourquoi ne pas le récompenser de son début de saison avec Manchester United ?





La même défense, sauf sur les flancs ?

Enlever Arthur Theate du onze pour un match à Sclessin serait maladroit, tout comme le "punir" de cette bête erreur (qui peut arriver à n'importe quel défenseur central) à Astana. Koni De Winter, par contre, n'a pas convaincu dans l'ensemble du match, et n'a pas l'air fort complémentaire avec Theate.

Les options, cependant, ne sont pas nombreuses si on exclu l'idée de faire démarrer Witsel dans l'axe. Brandon Mechele pourrait en profiter, mais revoir De Winter ne serait pas non plus une énorme surprise. Après tout, l'axe au Mondial devrait de toute façon être Theate-Debast.

De la même façon, on sait que Maxim De Cuyper devrait être l'arrière gauche titulaire, mais puisqu'il n'a pas débuté à Astana, il pourrait bien amener ses qualités offensives à la fête ce mardi. De l'autre côté, Timothy Castagne est la seule option, sauf si Garcia décide de faire reculer Saelemaekers.

Witsel titularisé dans l'entrejeu ?

L'entrejeu comporte plus de points d'interrogation. Nicolas Raskin, évidemment, devrait être titulaire : Sclessin est sa maison, et l'ex-capitaine des Rouches était présent en conférence de presse ce lundi, ce qui est 9 fois sur 10 un message clair. Mais la blessure d'Onana laisse la porte ouverte à un retour très attendu par le peuple rouche : celui d'Axel Witsel.

Aligner deux milieux à profil défensif contre le Liechtenstein serait normalement critiquable... mais pas quand il s'agit d'associer deux chouchous de Sclessin comme ceux-là. Raskin aurait alors charge de s'infiltrer. Devant eux, Tielemans paraît incertain ; s'il n'est pas fit, placer Leandro Trossard en 10 éviterait un entrejeu trop défensif sur papier que si Vanaken était lui aussi aligné. Si Youri est disponible, il a nos faveurs, brassard au bras.

Openda doit recevoir sa chance

Devant, Jérémy Doku devra démarrer à gauche et permettre aux Diables de mener de plusieurs buts à la pause, quitte à être remplacé dès le retour des vestiaires. Côté droit, Alexis Saelemaekers est une option évidente.

La question est : qui aligner en pointe ? Finir la campagne avec un "faux 9" manquerait de panache et Loïs Openda mérite de recevoir une ultime chance de marquer dans ces qualifications. S'il ne trouve pas le chemin des filets à la maison contre le Liechtenstein, Rudi Garcia en aura certainement vu assez...

Notre onze :

Lammens / De Cuyper - Theate - De Winter - Castagne / Raskin - Witsel - Tielemans (Trossard) / Doku - Openda - Saelemaekers