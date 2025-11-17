Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Quel onze les Diables aligneront-ils ce mardi pour la dernière face au Liechtenstein ? Faut-il aligner l'équipe-type face à un adversaire très faible et battu d'avance, ou tenter des choses et faire plaisir au public ?

La réponse se situe probablement quelque part entre les deux. Rudi Garcia ne peut naturellement pas se permettre d'aligner une équipe totalement B, par respect pour l'adversaire et l'enjeu mais aussi par respect d'un public qui voit les Diables Rouges à Sclessin pour la première fois depuis 2017. 

Bien sûr, les supporters liégeois (et d'ailleurs, mais il y a fort à parier que le public local s'est rué sur les tickets) a le droit de voir jouer les grands noms du noyau... mais en l'absence combinée de Courtois, KDB et Lukaku, les vraies stars ne sont au final pas légion. Tout au plus espère-t'on que Garcia alignera Jérémy Doku.

Pour le reste, il serait logique de voir le sélectionneur tenter des choses mais aussi offrir leur chance à des joueurs qui la méritent, qui ont été sevrés de temps de jeu jusqu'ici... ou que Sclessin aimerait voir en action. 

Gardien de but : l'heure de Lammens ? 

Matz Sels s'est troué face au Kazakhstan, et on sait de toute façon ce qu'il vaut : sauf catastrophe, il sera à la Coupe du Monde en juin, mais à 33 ans, il n'est pas appelé à devenir le successeur de Courtois. Ce rôle échoira probablement à Senne Lammens : pourquoi ne pas le récompenser de son début de saison avec Manchester United ? 

La même défense, sauf sur les flancs ? 

Enlever Arthur Theate du onze pour un match à Sclessin serait maladroit, tout comme le "punir" de cette bête erreur (qui peut arriver à n'importe quel défenseur central) à Astana. Koni De Winter, par contre, n'a pas convaincu dans l'ensemble du match, et n'a pas l'air fort complémentaire avec Theate.

Les options, cependant, ne sont pas nombreuses si on exclu l'idée de faire démarrer Witsel dans l'axe. Brandon Mechele pourrait en profiter, mais revoir De Winter ne serait pas non plus une énorme surprise. Après tout, l'axe au Mondial devrait de toute façon être Theate-Debast. 

De la même façon, on sait que Maxim De Cuyper devrait être l'arrière gauche titulaire, mais puisqu'il n'a pas débuté à Astana, il pourrait bien amener ses qualités offensives à la fête ce mardi. De l'autre côté, Timothy Castagne est la seule option, sauf si Garcia décide de faire reculer Saelemaekers.

Witsel titularisé dans l'entrejeu ? 

L'entrejeu comporte plus de points d'interrogation. Nicolas Raskin, évidemment, devrait être titulaire : Sclessin est sa maison, et l'ex-capitaine des Rouches était présent en conférence de presse ce lundi, ce qui est 9 fois sur 10 un message clair. Mais la blessure d'Onana laisse la porte ouverte à un retour très attendu par le peuple rouche : celui d'Axel Witsel.

Aligner deux milieux à profil défensif contre le Liechtenstein serait normalement critiquable... mais pas quand il s'agit d'associer deux chouchous de Sclessin comme ceux-là. Raskin aurait alors charge de s'infiltrer. Devant eux, Tielemans paraît incertain ; s'il n'est pas fit, placer Leandro Trossard en 10 éviterait un entrejeu trop défensif sur papier que si Vanaken était lui aussi aligné. Si Youri est disponible, il a nos faveurs, brassard au bras. 

Openda doit recevoir sa chance 

Devant, Jérémy Doku devra démarrer à gauche et permettre aux Diables de mener de plusieurs buts à la pause, quitte à être remplacé dès le retour des vestiaires. Côté droit, Alexis Saelemaekers est une option évidente. 

La question est : qui aligner en pointe ? Finir la campagne avec un "faux 9" manquerait de panache et Loïs Openda mérite de recevoir une ultime chance de marquer dans ces qualifications. S'il ne trouve pas le chemin des filets à la maison contre le Liechtenstein, Rudi Garcia en aura certainement vu assez...

Notre onze : 

Lammens / De Cuyper - Theate - De Winter - Castagne / Raskin - Witsel - Tielemans (Trossard) / Doku - Openda - Saelemaekers 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein

Plus de news

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud" Interview

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

22:20
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

21:20
Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

21:00
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

18:00
1
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

17:40
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
2
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
2
Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved