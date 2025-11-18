En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

La liste des pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026 se remplit. 34 équipes ont déjà leur ticket pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Coupe du monde 2026 sera la première à réunir 48 équipes, ce qui offre plus de places pour chaque continent. L’Europe dispose de douze tickets directs et de quatre via les barrages. L'Angleterre, la France, la Croatie, la Norvège, le Portugal, les Pays-Bas et l’Allemagne sont qualifiés.

En Amérique du Sud, l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, l’Uruguay, la Colombie et le Paraguay ont assuré leur place. La Bolivie peut encore espérer passer par les barrages intercontinentaux.

L’Afrique bénéficie de neuf tickets directs et d’un place en barrage. Le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud sont qualifiés. C'est une première historique pour le Cap-Vert.

La Nouvelle-Calédonie pour l’exploit ?

En Asie, le Japon, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Australie sont qualifiés. L’Ouzbékistan et la Jordanie participent pour la première fois.





En Amérique du Nord et centrale, les pays hôtes (États-Unis, Canada et Mexique) sont qualifiés d’office. Pour les trois autres places directes, la lutte oppose le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque et le Honduras. Les quatrième et cinquième places donneront accès aux barrages.

En Océanie, la Nouvelle-Zélande a obtenu le ticket direct. La Nouvelle-Calédonie peut viser un exploit en passant par les barrages intercontinentaux. Classée 150e au classement FIFA, elle pourrait se qualifier pour la première fois de son histoire.