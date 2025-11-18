Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour
Photo: © photonews

Kevin De Bruyne a commencé sa rééducation après son opération aux ischio-jambiers. Selon Steven Defour, tout se passe bien, même s'il s'ennuie un peu. De Bruyne a également suivi les matchs des Diables Rouges ce week-end et, comme beaucoup, n'est pas convaincu.

Kevin De Bruyne a commencé sa rééducation après avoir été opéré. Dans le podcast du Belang van Limburg, Steven Defour confirme garder un contact régulier avec lui : "Je le vois et l'appelle tous les jours"

"Kevin va bien, il s'ennuie un peu, mais aujourd'hui, il a commencé le premier jour de sa rééducation. Jusqu'à présent, il n'était pas autorisé à faire grand-chose car il est toujours en béquilles. Mais il a commencé ses exercices avec le kinésithérapeute Lieven Maesschalck, donc ça se passe bien", explique l'ancien entraîneur de Malines.

Les Diables ont bien besoin de Kevin De Bruyne

Les deux hommes n'ont pas regardé ensemble le match des Diables au Kazakhstan : "Non, j'étais à la maison avec mon fils, Kevin regardait sur son téléphone, car il soutenait sa belle-sœur, qui jouait un match de padel. Nous avons parlé du match ensuite".

Ce que le Napolitain a pensé du match ? Defour ne rentrera pas dans les détails : "Tout le monde a pu voir que c'était mauvais. Kevin rejoint l'avis général", grimace-t-il, sans trop en dire.

L'ancien milieu de terrain des Diables a lui aussi constaté les manquements de l'équipe : "Défensivement, nous étions trop vulnérables et avons commis trop d'erreurs individuelles. On ne peut pas trop critiquer la seconde mi-temps, si ce n'est que nous n'avons pas su concrétiser nos occasions. Nicolas Raskin aurait dû marquer à tous les coups. À trois mètres du but, il ne faut pas frapper aussi fort, mais plutôt placer le ballon calmement dans l'un des deux coins, et c'est toujours dedans".

