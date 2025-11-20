Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

42 des 48 billets qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 ont été distribués. La Belgique sera bien tête de série, mais pourrait tout de même affronter quelques adversaires dangereux dès la phase de poules.

Ce mardi soir contre le Liechtenstein, la Belgique n'a pas seulement validé son billet pour la Coupe du monde 2026 : elle a aussi officiellement assuré son statut de membre du pot 1 et donc de tête de série dans le tournoi.

Un élément important, qui lui permet d'éviter les plus grandes nations mondiales en phase de poules. Les Diables Rouges pourraient tout de même rencontrer rapidement quelques adversaires difficiles à négocier.

42 des 48 équipes étant connues (quatre places seront distribuées au terme des play-offs européens et les deux dernières places sont réservées aux deux meilleures nations du barrage intercontinental, qui sera disputé en mars au Mexique), il est déjà possible de déterminer les adversaires potentiels de la Belgique.

Les possibles adversaires des Diables à la Coupe du monde

Les Diables pourraient par exemple se rappeler de mauvais souvenirs de la Coupe du monde 2022, puisque la Croatie et le Maroc font partie des possibles adversaires du pot 2. C'est aussi le cas pour le Japon, le Sénégal ou encore l'Uruguay.

Dans le pot 3, on retrouve des équipes telles que la Norvège, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou encore l'Arabie Saoudite. Dans le pot 4, il y aura le Ghana, les petits nouveaux de la Coupe du monde et les équipes qui se seront qualifiées grâce aux différents barrages.

Pour rappel, une poule à la Coupe du monde pourra, au maximum, compter deux équipes européennes. En Amérique du Nord, il faudra terminer aux deux premières places du groupe ou parmi les huit meilleurs troisièmes pour accéder au tour suivant.