Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2611

42 des 48 billets qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 ont été distribués. La Belgique sera bien tête de série, mais pourrait tout de même affronter quelques adversaires dangereux dès la phase de poules.

Ce mardi soir contre le Liechtenstein, la Belgique n'a pas seulement validé son billet pour la Coupe du monde 2026 : elle a aussi officiellement assuré son statut de membre du pot 1 et donc de tête de série dans le tournoi.

Un élément important, qui lui permet d'éviter les plus grandes nations mondiales en phase de poules. Les Diables Rouges pourraient tout de même rencontrer rapidement quelques adversaires difficiles à négocier.

42 des 48 équipes étant connues (quatre places seront distribuées au terme des play-offs européens et les deux dernières places sont réservées aux deux meilleures nations du barrage intercontinental, qui sera disputé en mars au Mexique), il est déjà possible de déterminer les adversaires potentiels de la Belgique.

Les possibles adversaires des Diables à la Coupe du monde

Les Diables pourraient par exemple se rappeler de mauvais souvenirs de la Coupe du monde 2022, puisque la Croatie et le Maroc font partie des possibles adversaires du pot 2. C'est aussi le cas pour le Japon, le Sénégal ou encore l'Uruguay.

Dans le pot 3, on retrouve des équipes telles que la Norvège, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou encore l'Arabie Saoudite. Dans le pot 4, il y aura le Ghana, les petits nouveaux de la Coupe du monde et les équipes qui se seront qualifiées grâce aux différents barrages.

Pour rappel, une poule à la Coupe du monde pourra, au maximum, compter deux équipes européennes. En Amérique du Nord, il faudra terminer aux deux premières places du groupe ou parmi les huit meilleurs troisièmes pour accéder au tour suivant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

15:00
Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

12:40
Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

13:00
🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

14:40
Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

14:20
"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

14:00
1
Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

13:30
1
Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue Analyse

Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue

11:40
Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

12:00
1
Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"

Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"

10:00
Les matchs des Diables à la Coupe du monde pendant la nuit chez nous ? Plusieurs scénarios possibles

Les matchs des Diables à la Coupe du monde pendant la nuit chez nous ? Plusieurs scénarios possibles

07:20
Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

12:20
"En Belgique, on a tendance à être vite négatif" : Felice Mazzu recadre le débat autour des Diables Rouges

"En Belgique, on a tendance à être vite négatif" : Felice Mazzu recadre le débat autour des Diables Rouges

07:00
Continuer avec Rudi Garcia ou un autre sélectionneur ? Vincent Mannaert hésiterait

Continuer avec Rudi Garcia ou un autre sélectionneur ? Vincent Mannaert hésiterait

06:30
🎥 Le cri du cœur de Thomas Meunier, qui répond aux critiques : "Les Diables, ce n'est pas le Club Med" Interview

🎥 Le cri du cœur de Thomas Meunier, qui répond aux critiques : "Les Diables, ce n'est pas le Club Med"

06:00
"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

11:20
Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

11:00
Dodi Lukebakio touché face au Liechtenstein : son club confirme la mauvaise nouvelle

Dodi Lukebakio touché face au Liechtenstein : son club confirme la mauvaise nouvelle

23:50
Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

10:30
Au centre des discussions, puis incontesté : Thibaut Courtois évoque le cas Kylian Mbappé au Real Madrid

Au centre des discussions, puis incontesté : Thibaut Courtois évoque le cas Kylian Mbappé au Real Madrid

07:40
🎥 20 M€ pour des installations ultramodernes : le plus beau centre d'entraînement de Belgique bientôt prêt

🎥 20 M€ pour des installations ultramodernes : le plus beau centre d'entraînement de Belgique bientôt prêt

09:30
Rudi Garcia en danger ? Deux anciens Diables Rouges exigent des réponses

Rudi Garcia en danger ? Deux anciens Diables Rouges exigent des réponses

22:00
1
La descente aux enfers pour Wout Faes : son club lourdement sanctionné et menacé de relégation

La descente aux enfers pour Wout Faes : son club lourdement sanctionné et menacé de relégation

09:00
Résultat historique lors de l'élection du Footballeur africain de l'année

Résultat historique lors de l'élection du Footballeur africain de l'année

08:30
Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?

Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?

08:01
Toby Alderweireld tranche : "c'est le duo idéal" pour diriger la défense des Diables Rouges

Toby Alderweireld tranche : "c'est le duo idéal" pour diriger la défense des Diables Rouges

22:30
2
Mondial 2026 : une très bonne nouvelle tombe pour les Diables Rouges

Mondial 2026 : une très bonne nouvelle tombe pour les Diables Rouges

20:00
Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

19:20
Pourquoi Vandenhaute est-il parti ? Les dessous de l'histoire

Pourquoi Vandenhaute est-il parti ? Les dessous de l'histoire

23:00
Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques" Interview

Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques"

19:40
Anderlecht a un plan clair pour Nathan De Cat... si les grands clubs se manifestent

Anderlecht a un plan clair pour Nathan De Cat... si les grands clubs se manifestent

21:40
Manchester United craque pour un Diable Rouge : un transfert en vue cet hiver ?

Manchester United craque pour un Diable Rouge : un transfert en vue cet hiver ?

20:30
"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

19:00
2
À l'heure actuelle, quel est le 11 idéal des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 ?

À l'heure actuelle, quel est le 11 idéal des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 ?

18:40
Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

21:20
DAZN bloqué en Belgique : voici pourquoi c'est si compliqué

DAZN bloqué en Belgique : voici pourquoi c'est si compliqué

21:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved