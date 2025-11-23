🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris
Photo: © photonews

Al Khaleej s'est incliné 4-1 à Al Nassr ce soir. Anthony Moris a pourtant tout tenté pour maintenir les siens dans le match, mais a dû s'avouer vaincu.

Avec l'équipe nationale du Luxembourg, Anthony Moris avait déjà fait face à cinq reprises à Cristiano Ronaldo. Bilan : cinq défaites et huit buts du Portugais. Mais l'ancien gardien de l'Union avait aussi fait parler avec un arrêt de grande classe sur une bicyclette sensationnelle de CR7.

Ce soir, Moris retrouvait Ronaldo dans le cadre du championnat saoudien. Et c'est lui qui s'est illustré en premier en évitant un but tout fait sur une reprise de l'attaquant d'Al Nassr au second poteau.

Cristiano Ronaldo, un quadra qui s'entretient

Malheureusement pour lui, ce n'est pas cet arrêt que la planète foot retiendra ce soir. Non seulement parce qu'Al Khaleej s'est incliné 4-1, mais aussi parce que Cristiano Ronaldo a pris sa revanche de manière spectaculaire.

Dans le temps additionnel, CR7 a ponctué la victoire des siens d'un retourné accrobatique. Moris n'était pas loin d'à nouveau sortir son ballon, mais a dû s'avouer vaincu. Du haut des ses 40 ans, le quintuple Ballon d'or a encore de sacrés ressorts.

Pensait-il au but similaire dont Anthony Moris l'avait privé il y a quatre ans ? Toujours est-il qu'entre l'Habaysien et la superstar portugaise (75 ans à eux deux), le duel continuera jusqu'au finish.

Al Khaleej
Al Nassr (KSA)
Anthony Moris

