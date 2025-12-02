Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

L'IFAB, l'instance qui crée et modifie les règles du football, souhaite élargir le rôle du VAR afin qu'il puisse intervenir sur les corners ou les seconds cartons jaunes. Ce nouveau règlement pourrait entrer en vigueur dès la Coupe du monde 2026.

La question du VAR suscite énormément de débats, entre les regrets d’un football sans vérification vidéo et l’envie de le perfectionner pour éviter les nombreuses discussions arbitrales qui existent dans tous les championnats.

Pour l'instant, quel que soit le pays, le VAR peut être utilisé dans trois situations distinctes : pour annuler ou accorder un but, un penalty ou une carte rouge directe. Cela pourrait changer dans les mois à venir.

Selon les articles du Times et du Guardian de ce mardi, l'IFAB, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu, examine la possibilité d'autoriser les arbitres vidéo à intervenir également en cas de corner ou de carte jaune injustifiée.

Le rôle du VAR élargi dès la Coupe du monde 2026 ?

Récemment, la rencontre de Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et Benfica a montré que ces phases pouvaient revêtir une grande influence dans un match. Benfica a obtenu un corner alors que, sur l'action qui y a mené, l'un de ses joueurs était en position de hors-jeu. L'assistant ne l'a pas vu, le corner a été accordé et s'est transformé en but.

L'idée serait donc d'accorder quelques secondes au VAR avant de reprendre le jeu pour minimiser les erreurs de l'arbitre principal. Cependant, cela devra se faire rapidement, car l'IFAB et la FIFA veulent impérativement éviter les temps d'attente trop longs et les retards supplémentaires dans les matchs.

Toujours selon le Times et le Guardian, la FIFA serait favorable à cette idée, qui sera discutée par l'IFAB lors de sa prochaine réunion annuelle. Si elle est votée, elle pourrait entrer en vigueur le 1er juin 2026 et donc être appliquée lors de la Coupe du monde.