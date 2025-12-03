Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50
Même si la valeur du noyau n'atteindra pas les sommets de 2018, les Diables ont encore plusieurs joueurs pour faire la différence. Vu d'Angleterre, trois d'entre eux sont particulièrement attendus.

Dans un peu plus de six mois, le coup d'envoi de la Coupe du Monde sera donné. Pour préparer l'événement, The Athletic a présenté une liste des 100 joueurs à suivre en vue de la compétition. Trois Belges sont cités : Kevin De Bruyne est le seul à figurer dans le top 10 (9e), suivi par Thibaut Courtois (26e) et Jérémy Doku (55e).

"Les beaux jours de la génération dorée belge sont peut-être révolus, mais De Bruyne reste l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. La seule question est de savoir s’il est suffisamment en forme. Si De Bruyne retrouve la forme à temps, il peut encore jouer un rôle prépondérant", écrit le média anglais au sujet de KDB.

Toujours de la qualité dans le noyau des Diables

Thibaut Courtois est également très attendu : "Toute équipe a besoin d'un gardien de but de haut niveau. Courtois a remporté six titres avec trois clubs en Angleterre et en Espagne. Le meilleur gardien du monde ? Il ne figure pas sur notre liste, mais si nous devions choisir un gardien que nous aimerions voir disputer la finale, il n'y aurait aucune raison de ne pas prendre Courtois".

Quant à Jérémy Doku, il n'y a pas que les progrès avec Manchester City qui sont mis en avant : "Il a fait ses preuves avec les Diables ces dernières années. Doku appartient à la nouvelle génération, avec des joueurs comme De Ketelaere et Trossard, et des talents comme Fofana. Ils ne sont peut-être pas aussi connus qu’Eden Hazard et Dries Mertens, mais ils pourraient être tout aussi efficaces".

Le top 10 :

1. Kylian Mbappé (France) 
2. Erling Haaland (Norvège)
3. Lamine Yamal (Espagne)
4. Harry Kane (Angleterre)
5. Pedri (Espagne)
6. Jude Bellingham (Angleterre)
7. Vinicius Junior (Brésil)
8. Lionel Messi (Argentine) 
9. Kevin De Bruyne (Belgique)
10. Gianluigi Donnarumma (Italie).

Belgique

