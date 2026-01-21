"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

Chafik Ouassal
| Commentaire
"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters
Photo: © photonews

Le RSCA a présenté son nouveau buteur. L'Ukrainien s'est déjà présenté à ses nouveaux supporters sur le site du club, partageant son style de jeu et ses motivations.

Danylo Sikan est Anderlechtois. Le club bruxellois l'a officialisé via ses canaux officiels et a donné au joueur l'occasion de se présenter à ses nouveaux supporters. "Je m'appelle Danylo Sikan, j'ai 24 ans et je suis attaquant", se présente l'Ukrainien de 24 ans, qui arrive de Trabzonspor.

Le neo-Anderlechtois a ensuite évoqué son style de jeu : "Mon style ? Agressif, impitoyable et calme", a-t-il répondu aux supporters mauve et blanc.

Instinct de tueur

"Les supporters peuvent s'attendre à ce que je donne tout. Ils peuvent s'attendre à ce que je m'investisse pleinement pour Anderlecht", explique-t-il encore. "Ma plus grande force sur le terrain est mon instinct de tueur. Je suis là et je suis prêt", conclut Sikan.

Pour rappel, le joueur arrive avec un bagage d'expérience en Ligue des Champions et en tant qu’international. Il viendra renforcer l'attaque mauve et constitue le second transfert hivernal des Mauves après l'arrivée de Justin Heekeren.

