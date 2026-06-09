OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

Ce mardi, le FCV Dender EH a annoncé le départ de 13 joueurs à l'issue d'une saison cauchemardesque en D1A.

Le FCV Dender EH évoluera en D1B la saison prochaine après avoir échoué en barrage face à Lommel. Une véritable catastrophe pour le club, qui a récemment licencié son entraîneur Yannick Ferrera, arrivé en février dernier.

Au total, suite à cet échec du maintien en D1B, ce sont ni plus ni moins que 13 joueurs (!) qui s'en vont, leur contrat arrivant à échéance ou leur prêt étant terminé. Voici la liste complète : Guillaume Dietsch, Michael Verrips, Gauthier Gallon, Bryan Goncalves, Benjamin Fredrick, Luc De Fougerolles, Ragnar Oratmangoen, Noah Mbamba, Desmond Acquah, Jordan Kadiri, Alireza Jahanbakhsh, Ryan Adewusi et Bruny Nsimba.

Le dernier joueur cité est d'ailleurs la première recrue estivale du Standard de Liège, qui avait déjà annoncé son arrivée en mars dernier. Il a paraphé un contrat de trois saisons en bord de Meuse. Le 1er juillet prochain, à la fin de son contrat avec le FCV Dender EH, il deviendra à 100% officiellement un joueur du Standard de Liège.

Le communiqué du FCV Dender EH

"Au cours des dernières saisons, chacun d’entre eux a contribué à sa manière à notre club. Sur le terrain, dans le vestiaire et au sein du fonctionnement quotidien de l’équipe, ils se sont toujours investis pour le FC Dender", souligne le FCV Dender EH dans un communiqué publié sur son site web. "Au nom de l’ensemble du club, nous souhaitons remercier tous ces joueurs pour leur engagement, leur implication et leur professionnalisme. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière et gardons le souvenir d’une période intense vécue ensemble."

"Alors que nous tournons cette page, nous sommes également conscients qu’un important travail nous attend encore. Ensemble, nous poursuivons la construction d’un nouveau groupe avec le regard déjà tourné vers la saison 2026-2027", conclut le club.



