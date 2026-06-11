Charleroi n'avait pas voulu s'en mêler : douze ans plus tard, la FIFA change ses règles

La FIFA va modifier ses règles sur les transferts internationaux à partir de 2027. Cette réforme fait suite à l'affaire Lassana Diarra, qui avait conduit la justice européenne à remettre en cause le système actuel.

À partir de janvier 2027, les règles qui encadrent les transferts internationaux vont changer. La FIFA a annoncé mercredi l'adoption d'un nouveau règlement, élaboré après plusieurs mois de discussions avec les représentants des joueurs et des clubs.

Une affaire qui date de 2014

Cette réforme est directement liée à l'affaire Lassana Diarra. L'ancien international français contestait depuis des années certaines règles appliquées lors de son départ du Lokomotiv Moscou. Saisie par la justice belge, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé que plusieurs dispositions de la FIFA étaient contraires au droit de l'Union européenne.

En 2014, Diarra avait quitté le Lokomotiv Moscou après un conflit avec son club. Ce dernier lui avait réclamé une lourde indemnité et Charleroi avait renoncé à le recruter, de peur d'être impliqué dans le dossier.

La FIFA a dû agir

La FIFA a été contrainte de revoir son système face aux critiques de la justice européenne. L'instance affirme que les nouvelles règles offriront un cadre plus clair et plus équilibré pour les joueurs comme pour les clubs. L'objectif est de mieux respecter les principes de libre circulation et de concurrence au sein de l'Union européenne.

Avec cette réforme, la FIFA espère mettre fin aux zones grises qui entouraient certains transferts internationaux.





Un an sans club à cause de la FIFA

L'affaire a fortement perturbé la suite de la carrière de Lassana Diarra. Après son départ du Lokomotiv Moscou en 2014, l'ancien Bleu est resté sans club pendant toute la saison 2014-2015. Il a relancé sa carrière à l'Olympique de Marseille, où il a évolué de 2015 à 2017. Après un passage à Al-Jazira en 2017, il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2018. C'est sous les couleurs parisiennes qu'il a terminé sa carrière professionnelle en 2019.