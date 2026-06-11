Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

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Très apprécié au sein de l'académie brugeoise, Keyon Bolampete devrait franchir une étape importante en signant son premier contrat professionnel.

Keyon Bolampete a de l'avenir au Club de Bruges. Le jeune joueur de 15 ans pourrait signer dans les prochains jours son premier contrat professionnel avec le club. De quoi, au passage, refroidir plusieurs clubs intéressés.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, la signature de son premier contrat professionnel ne serait plus qu'une question de temps. Une excellente nouvelle pour le Club de Bruges, qui souhaite sécuriser l'avenir de l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Courtisé depuis plusieurs mois, le défenseur devrait poursuivre sa progression.

Un gros talent de 15 ans

Keyon Bolampete n'a que 15 ans, mais il est considéré comme un gros talent. Le défenseur central, originaire de Namur, attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Bolampete est l'un des profils les plus prometteurs issus de l'académie.

Le joueur a été repéré dès l'âge de neuf ans par le Standard de Liège et a évolué chez les Rouches en U10 et U12, avant de rejoindre le Sporting de Charleroi au niveau U13. À Charleroi, sa progression a été rapide : il est passé directement des U13 aux U15, en ne disputant que quelques rencontres avec les U14.

Formation au Standard et à Charleroi

L'été dernier, il a été recruté par le Club de Bruges, où il évolue en U15. Défenseur central depuis ses débuts, il est très grand et exploite au mieux sa puissance physique. Les duels défensifs font partie de ses points forts, mais il s'agit aussi d'un jeune joueur très à l'aise balle au pied, capable de dégager proprement.

L'Union belge suit son évolution de près depuis un moment, son profil étant jugé prometteur pour les équipes nationales de jeunes. Plusieurs clubs européens prestigieux, comme Lyon, le Bayer Leverkusen et l'Ajax, le surveillent.

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