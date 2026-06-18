L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

Nayel Mehssatou s'attendait sans doute à jouer plus pour sa première saison au Standard. Retrouvera-t-il du rythme en repartant à Courtrai ?

Il y a un an, trois joueurs de Courtrai ont figuré sur la première liste de course de Marc Wilmots au Standard : Nayel Mehssatou, Marco Ilaimharitra et Lucas Pirard. Le premier cité arrivait doté d'une belle polyvalence, étant capable d'évoluer comme arrière droit, milieu défensif et même milieu offensif.

Malgré ses airs de couteau suisse, son expérience du championnat belge (une centaine de matchs de Pro League à son actif) et ses huit sélections avec le Chili, Mehssatou n'a finalement que peu joué en bords de Meuse : à peine dix titularisations en championnat sur l'ensemble de la saison, pas une seule en Europe Playoffs (29 minutes disputées dans la dernière ligne droite de la saison).

Confronté à la concurrence de garçons comme Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen ou Teddy Teuma (lorsque son corps le lui permettait) dans l'entrejeu, le Bruxellois de 24 ans ne fait pas partie des priorités de Vincent Euvrard.

Courtrai veut faire revenir Mehssatou et lorgne également sur un joueur du Beerschot

Malgré un contrat jusqu'en 2028, la question de son avenir à Sclessin semble se poser. Car de l'intérêt, il y en a. Het Laatste Nieuws rapporte que...Courtrai voudrait le rapatrier dès cet été. Formé à Anderlecht jusqu'à ses 20 ans, Mehssatou a justement profité de ses deux ans et demi chez les Kerels pour faire décoller sa carrière professionnelle. Il pourrait s'y relancer, relayant au passage un autre ancien Rouche, Gilles Dewaele, relégué dans le noyau B avant même le début de la pérparation. Aucune offre formelle n'est toutefois encore arrivée sur le bureau de Marc Wilmots.



Parallèlement à ce dossier, Courtrai aurait également des vues sur Ken Masui, le latéral gauche japonais prêté au Beerschot par Nagoya Grampus durant la deuxième partie de saison. Auteur de 2 buts et 3 assists en 14 matchs, son contrat est assorti d'une option d'achat.