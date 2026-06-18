Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

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Nouvel entraîneur du FC Bologne, pour sa première aventure sur un banc en Serie A, Domenico Tedesco serait intéressé par Mathias Delorge, de La Gantoise.

Après un prêt concluant au Lierse, en deuxième division, c'est sous les couleurs de Saint-Trond que Mathias Delorge, pur produit du club trudonnaire, s'est révélé aux yeux des observateurs de la Jupiler Pro League.

Une saison pleine chez les Canaris plus tard, le Diablotin prenait la route de La Gantoise à l'été 2024 contre trois millions d'euros. Un montant qui, déjà à l'époque, ressemblait surtout à une bonne affaire pour les Buffalos.

Cela s'est confirmé lors des deux dernières saisons : si Gand n'a pas eu le niveau escompté sur le plan collectif, plusieurs individualités se sont démarquées, et Mathias Delorge en fait clairement partie.

Domenico Tedesco et Bologne veulent Mathias Delorge

Cet été, l'intérêt étranger est donc présent pour le milieu de terrain de 21 ans, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 à la Planet Group Arena. Selon les informations de tvdellosport et de Tuttomercatoweb, en Italie, le FC Bologne se montrerait intéressé par les services de Mathias Delorge.

Huitième de Serie A la saison dernière et vainqueur de la Coupe d'Italie en 2025, le club entraîné par un certain Domenico Tedesco, qui vient d'y poser ses valises, pourrait devoir débourser jusqu'à sept millions d'euros, montant auquel Delorge est estimé sur le site de référence Transfermarkt.

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