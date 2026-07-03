Officiel : un jeune attaquant prolonge au Standard

Josué Mbuyi Mundadi restera bien au SL 16 la saison prochaine. L'attaquant de 22 ans a prolongé son contrat en bords de Meuse.

Si le Standard mène actuellement son mercato pour l'équipe première, la direction planche également sur celui du SL16, qui a assuré son maintien en D1 FFA lors des Relegations' Playoffs. Les Rouches ont déjà frappé un premier grand coup pour leurs U23 avec la signature d'Antoine Mazure, l'un des meilleurs artificiers de la série avec Habay ces derniers mois (15 buts en D1 FFA).

Toujours en pointe, l'un des points d'interrogation concernait Josué Mbuyi Mundadi, dont le contrat arrivait à échéance cet été. Il faut désormais parler au passé, puisque le joueur a prolongé son bail. L'attaquant de 22 ans a resigné jusqu'en juin prochain.

Josué Mbuyi Mundadi avait débarqué à Sclessin au mois de février, en provenance de Cappellen, en D2 VV, où il avait éclos après la fin de sa formation à Dender. Il n'avait dans un premier temps signé que jusqu'en fin de saison, avant de faire un bilan de son passage en fin d'exercice.

Le Standard veut conforter sa place en D1 FFA

Même s'il ne s'est pas imposé comme un titulaire indiscutable (trois fois dans le onze de base de Stéphane Guidi en douze matchs) et n'a marqué qu'un but, le joueur a convaincu le staff par son profil et en est donc récompensé par ce nouveau contrat. Avec le passage définitif de René Mitongo dans le noyau A, le Standard devait quelque peu redessiner la ligne offensive de ses U23, la nouvelle esquisse se précise.

Josué Mbuyi Mundadi est ravi de prolonger l'aventure : "Ce club représente bien plus qu'un simple club à mes yeux. Continuer à défendre ces couleurs est une immense fierté et une véritable marque de confiance. Je remercie sincèrement le club pour cette opportunité et rends toute la gloire à Dieu pour cette nouvelle étape de ma carrière", se réjouit-il dans le communiqué officiel.



