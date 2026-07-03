Une première depuis 2022 pour Felice Mazzù : "Je pense avoir retrouvé cette passion qui me caractérisait"

Felice Mazzù prend ses marques à Eupen. L'entraîneur carolo a retrouvé le plaisir simple d'une préparation avec sa nouvelle équipe.

Depuis son passage à Anderlecht, Felice Mazzù avait toujours repris une équipe en cours de saison (Charleroi, Saint-Trond puis Louvain). Cette fois, il disposera à nouveau d'une préparation complète pour implanter ses idées dans le noyau et mettre en place cette vie de groupe à laquelle il tient tant.

Les premières impressions sont excellentes : "Je suis très serein, je me sens très bien. L'âge aidant, on est un peu plus tranquille. Mais la passion est toujours là. Et vu la manière avec laquelle j'ai été accueilli, je pense avoir retrouvé cette passion qui me caractérisait à mes débuts. J'espère pouvoir la faire perdurer toute la saison et tant que je serai ici", explique-t-il au micro de Vedia Sports.

"Les gens autour du staff sont très chaleureux et tendent à être à votre service pour le moindre détail, c'est plutôt rare. C'est déjà un paramètre important pour mon staff et moi, qui nous permet de travailler dans un environnement très positif", poursuit-il.

Eupen n'oublie pas la D1A

Cela se remarque également chez les têtes pensantes du club : "Lorsqu'un directeur sportif fait le déplacement depuis l'Italie pour vous rencontrer, cela témoigne d'un intérêt sérieux. Son désir et sa volonté de collaborer m'ont beaucoup impressionné". Petit bonus : le directeur sportif eupenois porte le même prénom que le père de Felice Mazzù - Pasquale - un point qui a joué en faveur des Pandas, rigole Mazzù.

Au-delà de l'anecdote, le Carolo sait cette bonne ambiance dépendra également des résultats. C'est qu'Eupen a des ambitions. L'Alliance veut accrocher le top 6 et les Promotions' Playoffs pour rêver jusqu'au bout d'un retour en D1A, objectif qui n'avait pas été atteint la saison dernière.





Outre le noir et le blanc de Charleroi, Felice Mazzù retrouve également la D1B, qu'il avait survolée avec l'Union Saint-Gilloise, lors de la saison historique du retour du club Bruxellois en première division, avec le duo d'attaque Vanzeir - Undav en tête d'affiche, avec Casper Nielsen et Teddy Teuma derrière eux. "L'objectif sera le même à moyen ou à long terme. Ou même à court terme, pourquoi pas", sourit-il.

Felice Mazzù a toujours le feu sacré

"Certains projets du passé ont été couronnés de succès, d'autres moins. Aujourd'hui, il s'agit d'un projet très sérieux, avec des ambitions claires à moyen et long terme. C'est pourquoi j'ai souhaité y participer", poursuit Mazzù, cette fois interrogé par BRF.

Eupen a en tout cas déjà repris les entraînements, l'occasion pour le nouvel entraîneur de se familiariser avec l'environnement et le noyau à sa disposition. C'est un groupe avec un excellent état d'esprit, très ouvert et plein d'énergie positive. Nous avons intégré de jeunes joueurs, et l'esprit d'équipe et la compréhension mutuelle se développent exceptionnellement bien".

"Cependant, je ne suis là que depuis quatre jours. Après une analyse approfondie du groupe, nous verrons ce qui doit être fait et ce qui ne l'est pas", conclut Felice Mazzù. Les Pandas ont encore le temps de monter en puissance puisque la reprise de la D1B est fixée au 15 août contre les U23 de Genk, qui ont accueilli un certain Sébastien Dewaest (ancien capitaine de Mazzù) dans leur staff.