Avec ses recrues, l'Union ne fait qu'une bouchée du FCSB en amical

L'Union Saint-Gilloise s'est largement imposée lors de son deuxième match de préparation, ce dimanche à Nijlen. La RUSG en a planté quatre au FCSB via Biondic, Florucz, Sylla et Fuseini, et se met en confiance avant la Supercoupe de Belgique au Jan Breydel et la reprise du championnat à Westerlo.

La préparation de l'Union Saint-Gilloise commence bien. Après son premier succès à Diegem (0-7), le vice-champion en titre s'est largement imposé face au FCSB (4-0), ce dimanche à Nijlen, entre Herentals et Anvers.

Avec les recrues Nikki Havenaar (défenseur central), Nohim Chibani (défenseur central) et Darius Olaru (milieu offensif), ancien joueur du FCSB, au coup d'envoi, les Unionistes menaient 2-0 au repos après des buts de Mateo Biondic (1-0, 30e) et Raul Florucz (2-0, 43e).

En deuxième période, avec Ondrej Kricfalusi (milieu de terrain), Ilan Hurtevent (milieu droit), mais aussi Ivan Pavlic, milieu de terrain de 24 ans arrivé l'été dernier en provenance de Paços de Ferreira, au Portugal, mais qui n'a pas encore joué la moindre minute en match officiel.

Deux buts dans chaque mi-temps pour l'Union en amical contre le FCSB

Et à nouveau, les Unionistes ont frappé en fin de période en inscrivant deux nouveaux buts via Massiré Sylla (3-0, 84e) et Mohammed Fuseini (4-0, 86e). Large victoire donc de l'Union face au FCSB, huitième du championnat roumain la saison dernière et vainqueur du barrage pour la Conference League à l'issue des Relegation Play-Offs.

L'Union affrontera encore notamment Aarhus (Danemark) le 11 juillet et le Patro Eisden le 24 juillet, avec sa Supercoupe de Belgique face au Club de Bruges le 31 juillet, puis son premier match de championnat à Westerlo le 8 août.





Quels joueurs de l'Union ont joué contre le FCSB ?

La composition de l'Union en première période : Scherpen - Chibani, Havenaar, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Olaru, Guilherme Smith - Biondic, Florucz.

La composition de l'Union en seconde période : Chambaere - Mac Allister, Sylla, Leysen - Hurtevent, Schoofs, Kricfalusi, Pavlic, Niang - Ait El Hadj, Fuseini.