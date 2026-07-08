Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

Cet été, Raymond Asante est revenu de son prêt au Patro Eisden. Charleroi l'envoie désormais s'aguerrir chez les Francs Borains.

Arrivé en provenance de l'Udinese il y a deux ans, Raymond Asante a déjà montré de bonnes choses à Charleroi. Que ce soit avec les U23 en D1 Amateurs (10 buts en 20 matchs) ou plus sporadiquement lorsqu'il en a eu l'occasion avec l'équipe première, l'attaquant ghanéen de 23 ans a indéniablement montré qu'il avait des qualités.

En plus de son sens du but, son explositivité sur les premiers mètres est également intéressante. Mais face à la difficulté de se frayer une place au soleil dans la durée au sein du noyau A, Charleroi l'a envoyé en prêt au Patro Eisden l'hiver dernier.

Asante y a souvent joué les supersubs, inscrivant notamment un but (finalement inutile) lors de la demi-finale de Promotion's Playoffs contre le Beerschot. De retour au Mambourg cet été, il ne semblait pas rentrer dans les plans immédiats de Mario Kohnen.

Raymond Asante au Stade Robert Urabin

Les Zèbres l'envoient donc à nouveau en prêt, cette fois du côté des Francs Borains. Raymond Asante évoluera donc toujours à l'ombre des terrils dans les prochains mois, avec pour mission d'aider Yves Vanderhaeghe à assurer le maintien le plus rapidement possible.







Une opération qui fait notamment suite à la grave blessure de Lucas Lima. L'attaquant suédois des Francs Borains s'est lourdement blessé à l'entraînement, il a dû être emmené à l'hôpital. La venue rapide de son successeur confirme en tout cas les liens de plus en plus étroits entre les Francs Borains et le Sporting Charleroi notamment grâce à la bonne entente entre Georges-Louis Bouchez et Mehdi Bayat.