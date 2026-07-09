Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal
Photo: © photonews
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Joaquin Seys fait partie des quelques Diables Rouges à ne pas encore avoir obtenu de temps de jeu. Cela ne devrait pas changer vendredi, mais il aura peut-être des conseils à donner.

En-dehors des gardiens réservistes Senne Lammens et Mike Penders, ils sont trois Diables Rouges parmi les 26 à ne pas encore avoir obtenu de temps de jeu. Zeno Debast, naturellement, qui n'est que récemment revenu à l'entraînement ; Koni De Winter, qui n'entre pas en ligne de compte en défense centrale, et Joaquin Seys.

Le Brugeois espérait probablement un peu mieux en arrivant à la Coupe du Monde 2026 sur la lancée d'une saison XXL. Seys a disputé 55 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 5 buts et délivrant 8 passes décisives. De quoi concurrencer Maxim De Cuyper au poste de back gauche, pensait-on. Mais Rudi Garcia a privilégié l'expérience, notamment en sélection, que ce soit celle de Castagne ou d'un De Cuyper très important en campagne de qualifications. 

Vendredi, il y a donc peu de chances que Joaquin Seys obtienne du temps de jeu, sauf blessure que personne n'espère. Il pourrait cependant avoir quelques conseils à donner concernant la meilleure manière de faire face à Lamine Yamal. Le prodige barcelonais est peut-être bien le facteur X de la Roja, même s'il n'est pas encore vraiment rentré dans son tournoi. Et Seys l'a affronté assez récemment. 

Joaquin Seys s'en était bien sorti face à Lamine Yamal 

En novembre dernier, le Club de Bruges défiait en effet le FC Barcelone, pour une rencontre particulièrement spectaculaire. Joaquin Seys faisait face à Yamal, un sacré défi qu'il estimait avoir en partie relevé. "Je ne suis pas 100% satisfait de mon match, mais ce n'était pas mal", déclarait le latéral brugeois après la rencontre. 

Seys Joaquin
© photonews

Yamal avait pourtant été décisif, marquant l'un des trois buts barcelonais (3-3) mais le duel entre les deux hommes avait valu la peine d'être suivi. Cela fait de Seys le seul des backs gauches belges à avoir affronté l'ailier espagnol, ni Castagne, ni De Cuyper n'ayant croisé sa route. 

C'était en connaissance de cause, donc, que Joaquin Seys déclarait en conférence de presse en début de tournoi que selon lui, "Jeremy Doku était à placer au même rang que Yamal" au sein du football mondial. Malheureusement, la suite de la compétition ne lui a pas donné raison. 

Rudi Garcia ne va évidemment pas titulariser Joaquin Seys sur la seule base de son match face à Lamine Yamal il y a 8 mois. Mais si le Brugeois a des conseils à donner, ils pourraient être précieux !

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