Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

Courtrai continue de se renforcer pour réussir son retour parmi l'élite. Après Suf Podgoreanu et Ken Masui, c'est Harrison Murray-Campbell qui débarque au stade des Éperons d'or. Le défenseur central de 19 ans est prêté par Chelsea.

Courtrai continue de dessiner les contours d'un effectif qui aura pour mission de se maintenir en Pro League la saison prochaine. Selon HLN, une troisième recrue estivale devrait d'ailleurs arriver au stade des Éperons d'or et elle ne vient pas de n'importe où : Chelsea. Logiquement en manque de temps de jeu à Londres, Harrison Murray-Campbell pourrait espérer prendre de l'expérience eu sein du promu courtraisien.

Selon le journal, il s’agit d’un prêt. L’Anglais est encore sous contrat avec Chelsea jusqu’après la saison prochaine, ce qui fait que son avenir à Londres devient progressivement également un sujet d’attention.

Harrison Murray-Campbell a effectué toute sa formation chez les jeunes de Chelsea. La saison dernière, il est devenu l’un des joueurs les plus remarqués de l’équipe des espoirs. Le passage vers l’équipe première est plus compliqué, même s'il y a déjà joué.

Il a déjà goûté au football européen

Il y a deux ans, le défenseur a bénéficié d'un peu plus d’une demi-heure de temps de jeu contre Shamrock Rovers, en Conference League. Il a ainsi découvert très jeune le plus haut niveau, même si cette rencontre est pour l’instant restée son seul match avec l’équipe première.

Courtrai ne recrute donc pas un joueur totalement inexpérimenté, mais bien un diamant qu'il faut encore polir. Murray-Campbell est un défenseur central évalué à 500.000 euros par Transfermarkt.





Une option de plus en défense

Avec son arrivée, le staff technique de Courtrai dispose d’une option supplémentaire en défense. Courtrai veut profiter de la préparation pour construire de nouveaux automatismes et renforcer la concurrence au sein de l’effectif.

Après Podgoreanu et Masui, les "Kerels" choisissent clairement des jeunes joueurs qui veulent faire leurs preuves. Pour le joueur prêté par Chelsea, l’objectif sera de s’adapter rapidement au football belge et de gagner une place de titulaire.