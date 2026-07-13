Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle important dans le dossier Yann Sommer. Grâce à ses liens avec Federico Dimarco, le jeune Serbe aurait contribué à convaincre le gardien suisse de rejoindre le Club de Bruges.

Pour le Club de Bruges, la recherche d'un nouveau gardien était un dossier prioritaire. Simon Mignolet a mis un terme à sa carrière en fin de saison dernière, laissant derrière lui un énorme vide en matière d'expérience. Les Blauw en Zwart auraient pu miser sur un profil plus jeune, mais ils semblent avoir délibérément privilégié la sécurité.

Yann Sommer correspond parfaitement à ce profil de gardien expérimenté. Au cours de sa carrière, il a notamment porté les couleurs du FC Bâle, du Borussia Mönchengladbach, du Bayern Munich et de l'Inter Milan. Il compte également 94 sélections avec l'équipe nationale suisse. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est encore estimée à 2 millions d'euros malgré ses 37 ans.

Un gardien libre avec un tel palmarès ne se présente pas tous les étés sur le marché. Le Club de Bruges n'avait donc pas à négocier une indemnité de transfert, mais devait convaincre le joueur avec un projet sportif solide et un salaire conséquent. Et, dans ce dossier, un ancien Brugeois aurait joué un rôle inattendu.

Aleksandar Stankovic a joué un rôle important

Selon Het Laatste Nieuws, Aleksandar Stankovic a contribué à convaincre Yann Sommer. Le jeune Serbe est retourné cet été à l'Inter Milan, après avoir rejoint le Club de Bruges en provenance du club italien durant l'été 2025. L'Inter avait toutefois conservé une clause de rachat.

À Milan, Stankovic est proche de Federico Dimarco, qui connaît très bien Sommer pour avoir évolué avec lui à l'Inter. C'est par son intermédiaire que Dimarco aurait convaincu le gardien suisse de rejoindre le projet du Club de Bruges.



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Le Club de Bruges avait besoin d'un gardien expérimenté, Yann Sommer était libre et les discussions se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ce dossier montre une nouvelle fois l'importance du réseau d'anciens et d'actuels joueurs dans certaines négociations.