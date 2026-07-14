Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière
Photo: Photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Damjan Pavlovic, formé au Standard, revient en Europe occidentale. Après avoir percé en Lituanie où il a remporté un titre de champion avec le Zalgiris Kaunas, il s'est engagé à Rodez, en Ligue 2.

Damjan Pavlovic (25 ans), né à Eupen, avait commencé sa formation chez les Pandas avant de rejoindre très jeune l'académie du Standard. Il y gravira tous les échelons en équipes d'âge, jusqu'à intégrer l'équipe A des Rouches en 2020.

En deux saisons avec le noyau A du Standard, Damjan Pavlovic disputera 35 rencontres, sans vraiment parvenir à s'imposer. Il décide alors, en 2022, de signer au HJK Rijeka, en Croatie, se rapprochant de ses racines balkaniques, lui qui est d'origine serbe. Pavlovic est d'ailleurs international serbe depuis les U20, après avoir porté les couleurs belges jusqu'en U16.

La révélation en Lituanie

À Rijeka, le solide milieu de terrain jouera peu, et sera envoyé en prêt en Suède, à Degerfors. Sans beaucoup plus de succès. Il signe ensuite à Gorica, toujours en Croatie, où il dispute 12 matchs pour deux buts inscrits. Mais l'explosion aura lieu en D1 lituanienne. 

En janvier 2025, Pavlovic signe au Zalgiris Kaunas. La saison passée, il aide le club à remporter son tout premier titre de champion de Lituanie, et dispute également ses premiers matchs européens en préliminaires de Conference League. Après 56 matchs pour le Zalgiris (10 assists), Damjan Pavlovic va désormais faire son retour en Europe de l'ouest.

L'ancien talent du Standard s'est en effet engagé jusqu'en 2029 pour le Rodez AF, qui évolue en Ligue 2. Le club de l'Aveyron a lutté jusqu'en fin de saison pour la montée en Ligue 1 la saison passée, terminant 5e de la saison régulière de Ligue 2. 

"Ancien grand espoir du football belge et champion de Lituanie en titre, Damjan Pavlović rejoint le Rodez Aveyron Football.

Milieu défensif capable d’évoluer un cran plus haut ou sur un côté, l’international Espoirs serbe de 25 ans vient renforcer l’entrejeu ruthénois", annonce le Rodez AF sur son site officiel.  "Damjan Pavlović apportera sa capacité à évoluer sous pression et son agressivité à la récupération au milieu ruthénois. Il s’engage avec le RAF jusqu’en 2029 et portera le numéro 8". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Rodez
Damjan Pavlovic

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

21:40
La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

21:40
1
L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

21:00
Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

20:40
OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

19:48
OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

20:03
Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

19:30
Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

19:00
Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

18:00
Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

18:30
"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

17:30
OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

17:00
1
Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

13:51
1
Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

16:20
LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

16:14
Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

15:40
Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

15:23
Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

14:40
Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

14:11
OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

13:30
Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

13:00
Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

12:00
C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

11:30
2
Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

11:00
Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

10:30
Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

Un retour là où il a explosé ? Loïs Openda pourrait rejoindre Thorgan Hazard

10:00
Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

Un nouveau Diable Rouge en Premier League ? Un joueur du Club de Bruges pourrait franchir un cap

09:35
"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

"Ça va un peu trop loin" : un ancien Diable Rouge s'oppose à la pause réclamée par Thibaut Courtois

09:00
2
OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

08:31
Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague

Encore à la RAAL en février : le fils d'un ancien de Charleroi et du Standard lance sa carrière...à Prague

07:00
L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

08:00
Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

07:30
C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

C'est ce qui s'appelle rebondir : un membre du staff des Diables Rouges rejoint la Premier League

06:30
Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

13/07
Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

Charleroi privé de trois cadres suite aux débordements au Standard ? Voici quand le verdict va tomber

13/07
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Sambu - Erabi - Hazard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Sambu - Erabi - Hazard

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved