Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

Damjan Pavlovic, formé au Standard, revient en Europe occidentale. Après avoir percé en Lituanie où il a remporté un titre de champion avec le Zalgiris Kaunas, il s'est engagé à Rodez, en Ligue 2.

Damjan Pavlovic (25 ans), né à Eupen, avait commencé sa formation chez les Pandas avant de rejoindre très jeune l'académie du Standard. Il y gravira tous les échelons en équipes d'âge, jusqu'à intégrer l'équipe A des Rouches en 2020.

En deux saisons avec le noyau A du Standard, Damjan Pavlovic disputera 35 rencontres, sans vraiment parvenir à s'imposer. Il décide alors, en 2022, de signer au HJK Rijeka, en Croatie, se rapprochant de ses racines balkaniques, lui qui est d'origine serbe. Pavlovic est d'ailleurs international serbe depuis les U20, après avoir porté les couleurs belges jusqu'en U16.

La révélation en Lituanie

À Rijeka, le solide milieu de terrain jouera peu, et sera envoyé en prêt en Suède, à Degerfors. Sans beaucoup plus de succès. Il signe ensuite à Gorica, toujours en Croatie, où il dispute 12 matchs pour deux buts inscrits. Mais l'explosion aura lieu en D1 lituanienne.

En janvier 2025, Pavlovic signe au Zalgiris Kaunas. La saison passée, il aide le club à remporter son tout premier titre de champion de Lituanie, et dispute également ses premiers matchs européens en préliminaires de Conference League. Après 56 matchs pour le Zalgiris (10 assists), Damjan Pavlovic va désormais faire son retour en Europe de l'ouest.

L'ancien talent du Standard s'est en effet engagé jusqu'en 2029 pour le Rodez AF, qui évolue en Ligue 2. Le club de l'Aveyron a lutté jusqu'en fin de saison pour la montée en Ligue 1 la saison passée, terminant 5e de la saison régulière de Ligue 2.





"Ancien grand espoir du football belge et champion de Lituanie en titre, Damjan Pavlović rejoint le Rodez Aveyron Football.

Milieu défensif capable d’évoluer un cran plus haut ou sur un côté, l’international Espoirs serbe de 25 ans vient renforcer l’entrejeu ruthénois", annonce le Rodez AF sur son site officiel. "Damjan Pavlović apportera sa capacité à évoluer sous pression et son agressivité à la récupération au milieu ruthénois. Il s’engage avec le RAF jusqu’en 2029 et portera le numéro 8".