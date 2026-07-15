La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

L’avenir de Romelu Lukaku alimente les conversations ces derniers jours. Le Diable rouge ira-t-il au bout de son contrat avec Naples ? Fenerbahçe et le Beşiktaş sont en tout cas sur les rangs.

Les prochains jours et les prochaines semaines devraient encore être riches en rumeurs concernant l'avenir de Romelu Lukaku, même si certaines sont plus crédibles que d’autres.

Selon les médias italiens et turcs, le Fenerbahçe et Beşiktaş, club récemment rejoint par un autre Diable, Léandro Trossard, auraient noué langu e avec Naples. Ce n'est pas la première fois que des clubs turcs manifestent un intérêt pour le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Mais cette fois, les deux géants d'Istanbul sont-ils réellement passés à l’action ?

Lukaku a d’autres projets

Le contrat de Romelu Lukaku avec Naples court jusqu’à juin 2027. En d’autres termes, le club napolitain pourrait encore récupérer une indemnité de transfert en cas de vente cet été. La valeur marchande de l'attaquant est estimée à six millions d’euros, selon Transfermarkt.

Malgré cette perspective, la probabilité d’un départ semble faible. "Big Rom" n’a jamais caché son souhait de revenir un jour à Anderlecht. L’été prochain pourrait d’ailleurs constituer le moment idéal pour concrétiser ce projet.

Nouveau coach… et nouvelles opportunités

D'autant plus qu'Antonio Conte n'est plus à la tête des "Partenopei". C'est Massimiliano Allegri qui a été désigné pour succéder à celui qui avait décroché le Scudetto en 2025. L'ancien technicien de Milan, démis de ses fonctions en Lombardie après avoir échoué à qualifier son club pour la Ligue des Champions, ambitionne de reconquérir le titre de champion d’Italie et considère Romelu Lukaku comme un élément essentiel de son dispositif.





"Je n’ai discuté de Lukaku avec aucun club turc", a également démenti son agent, Federico Pastorello. "Ces rumeurs sont totalement infondées. De son côté, Lukaku n’a actuellement aucune intention de rejoindre la Turquie."

Des discussions avec Naples dans les prochains jours

Une chose est sûre : les rumeurs autour de l’avenir de Romelu Lukaku vont continuer à aller bon train dans les jours et semaines à venir. L'agent de l'attaquant doit aussi rencontrer prochainement les dirigeants napolitains afin de faire le point sur son avenir sportif. Tout porte toutefois à croire qu'il se poursuivra au pied du Vésuve.