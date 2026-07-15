Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française
Photo: © photonews
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Le Marocain Rayan Touzghar, qui évolue à Pau, devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Standard. Sa visite médicale est en tout cas prévue ce jeudi.

Après l'arrivée d'Alexis Trouillet de Rodez, le Standard va bientôt boucler le transfert d'un deuxième joueur de Ligue 2  : Rayan Touzghar.

Le spécialiste du mercato Sacha Tavolieri annonce ce mercredi soir que le joueur marocain passera sa visite médicale ce jeudi et que si celle-ci est positive, il signera dans la foulée un contrat de trois ans avec une autre année en option.

Le montant du transfert pour ce joueur qui entrait dans sa dernière année de contrat avec Pau est estimé à un million d'euros. Un pourcentage à la revente a cependant été inclus.

Milieu polyvalent

Milieu de terrain polyvalent capable d'évoluer en 6 et en 10, même si sa meilleure place reste la 8, ce Marocain de 22 ans n'a jamais joué plus haut que la deuxième division française. Il s'agit donc d'un vrai pari pour Marc Wilmots, même si le risque reste limité vu le prix d'achat.

Lors de la saison écoulée, Touzghar a pris part à 33 rencontres de Pau FC pour trois buts et autant de passes décisives. Il a aussi reçu sept avertissements, preuve qu'il s'agit d'un joueur qui n'a pas peur d'aller au contact. Une caractéristique qui plaît toujours du côté de Sclessin.

Passé par Toulouse et Guingamp sans y percer

Avant Pau, la nouvelle recrue des "Rouches" était passée par les jeunes de Nîmes avant de rejoindre Toulouse où elle n'aura jamais l'occasion de disputer un match avec l'équipe première. 

Lors de la saison 2023-24, Rayan Touzghar rejoint Guingamp avec lequel il évolue d'abord au sein de l'équipe réserve. Il reçoit sa chance à partir de la saison 2024-25 où il dispute 4 rencontres lors des six premiers mois avant de finir la saison, en prêt, du côté de Concarneau (13 matchs, 4 buts).

Cinquième recrue estivale

L'été dernier, il quitte la Bretagne et Guingamp, direction le sud et le Béarn. Sous les couleurs de Pau, pensionnaire de Ligue 2, il devient incontournable et tape dans l'œil des recruteurs "rouches". Après Trouillet (Rodez), Goemaere (Club NXT), Lavalée (Sturm Graz), Nsimba (Dender) et ce mercredi soir Salieu Drammeh, Rayan Touzghar devrait donc être la sixième recrue liégeoise de l'été.

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