Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède
Photo: © photonews
Après une pige dans le championnat polonais, Hervé Matthys rebondit en Suède. L'ancien pensionnaire de Neerpede a signé à l'AIK Solna.
Hervé Matthys officiellement présenté à l'AIK
Comme prévu, la résiliation du contrat d'Hervé Matthys au Motor Lublin lui a permis de rebondir à l'AIK Solna. L'ancien espoir d'Anderlecht a signé un contrat jusqu'en décembre 2028 avec l'actuel neuvième du championnat suédois. "C’est un immense honneur et une grande joie de rejoindre l’AIK, l’un des plus grands clubs scandinaves. Je suis impatient d’entamer ce nouveau chapitre et de contribuer à ce que le club atteigne son plein potentiel. J’ai déjà hâte de jouer à la Strawberry Arena et de rencontrer les formidables supporters de l’AIK", se réjouit le défenseur belge de 30 ans dans le communiqué officiel.
Miika Takkula, responsable du recrutement de l'AIK, partage son enthousiasme : "Matthys est un défenseur central gaucher qui apporte une précieuse expérience et un leadership indéniable à l'équipe. Ces dernières années, il a joué un rôle clé et accumulé un temps de jeu conséquent dans les championnats exigeants de Pologne et de Belgique. Il est prêt à intégrer l'effectif immédiatement. Son arrivée renforcera la stabilité de notre défense et, en tant que gaucher, il nous offre de nouveaux atouts et options dans le jeu au pied".
🇧🇪 Hervé Matthys 🤝 AIK Fotboll pic.twitter.com/ORYnGSRfZh— AIK Fotboll (@AIKfotboll) July 13, 2026
Après une pige dans le championnat polonais, Hervé Matthys est désormais sans club. Retrouvera-t-il de l'embauche en Pro League...ou en Suède ?
Aux côtés de Leander Dendoncker, Dodi Lukebakio, Wout Faes, Samuel Bastien ou encore Aron Leya Iseka, Hervé Matthys fait partie de cette génération qui a porté les couleurs d'Anderlecht en demi-finale de Youth League et emmené l'équipe en finale de la Coupe Viareggio en 2013.
Il est ensuite apparu à dix reprises sur la feuille de match en équipe première, jouant même 45 minutes en Coupe de Belgique. Face à la concurrence, le défenseur central a été prêté à Westerlo, avant d'être définitivement cédé au FC Eindhoven. On l'a ensuite connu du côté de l'Excelsior Rotterdam et de l'Ado Den Haag.
Hervé Matthys de la Pologne vers la Suède ?
En 2022, Matthys est revenu en Belgique, jouant deux saisons et demi au beerschot, qu'il a aidé à faire remonter en D1A. Le Motor Lublin est alors venu le chercher en janvier 2025 pour le faire découvrir le championnat polonais.
En Ekstraklasa, l'ancien Anderlechtois, désormais âgé de 30 ans, s'est rapidement imposé comme titulaire au sein à Lublin, douzième du dernier championnat. Mais il ne sera pas de la partie la saison prochaine. Le club a en effet annoncé dans un communiqué officiel la résiliation de son contrat d'un commun accord.
Hervé Matthys nie będzie zawodnikiem Motoru Lublin. Jego kontrakt z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron.— Motor Lublin (@MotorLublin) July 11, 2026
Hervé, dziękujemy za występy w barwach klubu oraz życzymy powodzenia w dalszym etapie kariery!
SZCZEGÓŁY 🔗 https://t.co/cadBDSPRRc pic.twitter.com/DstUfqEO3v
De quoi lui permettre de rentrer en Belgique ? Il se dirige plutôt vers la Suède. Selon l'Aftonbladet, le joueur aurait en effet trouvé un accord avec l'AIK Solna, actuel septième de la compétition suédoise.
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