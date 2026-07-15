Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

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Le Club Bruges a enrôlé, en la personne de Yann Sommer, un grand nom qui a brillé pendant des années au plus haut niveau. Le Suisse de 37 ans arrive libre après son départ de l’Inter et doit devenir, au Jan Breydel, le successeur de l’icône Simon Mignolet.

Mais qui est vraiment Yann Sommer ? Voici les faits les plus marquants à propos du nouveau n°1 des Blauw & Zwart.

D'un talent suisse à une référence européenne

Né le 17 décembre 1988 à Morges, Sommer a été formé au FC Bâle. Après des prêts à Vaduz et aux Grasshoppers, il s'est imposé définitivement à Bâle, où il a remporté quatre titres de champion consécutifs. Ces performances lui ont valu un transfert en 2014 vers le Borussia Mönchengladbach.

Mister Borussia Mönchengladbach

À Gladbach, Sommer est devenu une véritable légende du club. Il a gardé les buts du grand club allemand pendant neuf saisons et a disputé plus de 330 matchs officiels. Grâce à ses réflexes spectaculaires et à sa régularité, il a longtemps fait partie des meilleurs gardiens de Bundesliga.

Surprenamment petit pour un gardien de très haut niveau

Avec son 1,83 m, Sommer est petit selon les standards des gardiens modernes. Alors que beaucoup de portiers d'aujourd'hui dépassent largement 1,90 m, le Suisse compense par une excellente détente, une explosivité et un placement quasi parfait. Ce sont justement ces qualités qui ont fait de lui, pendant des années, l'un des gardiens les plus difficiles à battre en Europe.

L'arrêt qui a fait le tour du monde

Son match le plus marquant, il l'a sans doute joué à l'Euro 2021. En huitièmes de finale, il a stoppé le penalty décisif de Kylian Mbappé, permettant à la Suisse d'éliminer à la surprise générale la France, championne du monde. Cet exploit lui a apporté une reconnaissance internationale comme l'un des tout meilleurs spécialistes des tirs au but.

Lire aussi… OFFICIEL : Le Club de Bruges recrute un ancien finaliste de la Ligue des champions

Le Bayern a appelé après l'accident de Neuer

En janvier 2023, Sommer a reçu un appel qui a de nouveau bouleversé sa carrière. Manuel Neuer s'était cassé la jambe lors de vacances au ski et le Bayern Munich cherchait d'urgence un remplaçant. Le Suisse a été recruté pour environ huit millions d'euros en provenance du Borussia Mönchengladbach et a aidé le Bayern à conquérir immédiatement un nouveau titre de champion d'Allemagne.

Succès à l'Inter

Après à peine une demi-saison à Munich, Sommer a rejoint l'Inter. En Italie aussi, il a vite confirmé sa classe. Il a remporté la Serie A, la Supercoupe et a fait partie de l'équipe type de la saison du championnat. Il a également joué un rôle crucial dans l'impressionnante campagne de Ligue des Champions de l'Inter, où quelques arrêts phénoménaux ont fait de lui l'un des hommes forts du tournoi.

Presque cent sélections

Avec la Suisse, Sommer a cumulé pas moins de 94 sélections. Il a gardé les cages lors de plusieurs Coupes du monde et Championnats d'Europe, et il a été pendant plus de dix ans le numéro un incontesté de son pays. Après l'Euro 2024, il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

Sérénité balle au pied

Sommer n'est pas seulement connu pour ses réflexes. Il fait aussi partie des meilleurs gardiens relanceurs de sa génération. Que ce soit à Gladbach, au Bayern ou à l'Inter, il a été salué pour sa construction depuis l'arrière et son calme sous pression. Un profil qui correspond parfaitement à la manière dont le Club Bruges a joué ces dernières années sous ses entraîneurs.

Un gagneur né

Son palmarès a fière allure : quatre titres de champion de Suisse avec Bâle, une Bundesliga avec le Bayern Munich, deux titres de champion avec l'Inter, plusieurs coupes nationales et supercoupes, sans oublier de nombreuses distinctions individuelles. Peu de joueurs en Jupiler Pro League peuvent présenter un CV aussi impressionnant.

Le mentor idéal

Même si Sommer a désormais 37 ans, personne ne doute de son professionnalisme. Depuis des années, il est réputé pour être un exemple à l'entraînement et un vrai leader dans le vestiaire. Le Club Bruges ne s'offre donc pas seulement un gardien de tout premier plan, mais aussi un joueur capable de transmettre son expérience aux jeunes talents du noyau.

Pour les Gazelles, remplacer Simon Mignolet sera un immense défi, mais avec Yann Sommer, le champion de Belgique opte pour un gardien qui a prouvé à tous les niveaux qu'il sait répondre présent sous pression. Un gardien de classe mondiale qui bouclera à présent sa carrière au Jan Breydel, et qui doit encore apporter beaucoup de sérénité à Club Bruges entre les perches.

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