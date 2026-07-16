Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

Scott Crabbé, journaliste football
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Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge
Photo: © photonews
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Christos Tzolis va bel et bien signer à Arsenal. Les Gunners ont trouvé un accord avec le Club de Bruges.

Le record du transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge va bien tomber : après avoir trouvé un accord personnel avec Christos Tzolis, Arsenal a trouvé un terrain d'entente avec le Club de Bruges. Comme l'écrit Het Laatste Nieuws, Tzolis va rejoindre les Gunners pour 40 millions d'euros.

La barre symbolique des 40 briques va ainsi être franchie, une grande première pour la Pro League, qui pourra ainsi se targuer de fournir le finaliste sortant de la Ligue des Champions dans sa quête d'un successeur pour Leandro Trossard, parti au Besiktas.

Bruges perd son meilleur joueur mais renfloue encore un peu plus ses caisses

Tzolis va donc prendre l'Eurostar pour un montant égal à celui du transfert d'Eden Hazard à Chelsea il y a maintenant 14 ans. Un montant supérieur aux 37,50 millions déboursés par l'AC Milan pour Charles De Ketelaere en 2022. Ou encore aux 36 millions du deal Ardon Jashari (encore entre Bruges et les Milanais). Et encore, divers bonus pourraient s'y ajouter.

Une nouvelle preuve du recrutement modèle du Club de Bruges : Christos Tzolis avait été recruté pour six millions au Fortuna Düsseldorf (deuxième division allemande) il y a deux ans. 43 buts et 45 assists en 108 matchs officiels disputés pour les Blauw en Zwart plus tard, l'investissement a été plus que rentabilisé.

Lire aussi… Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen
Après Aleksandar Stankovic, c'est un nouveau pilier du Club qui quitte la Venise du Nord cet été. Tzolis avait été le véritable maître à jouer de l'équipe durant les derniers Playoffs, avec pas moins de 8 buts et 10 assists en 10 matchs. L'équipe devra s'en relever, mais nul doute que la direction a un plan : son transfert était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà.

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