La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

La Supercoupe de Belgique marquera le début officieux de la saison de Pro League. Une affiche de choc se prépare entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, mais le champion en titre risque de déplorer pas mal d'absents. Le point en détail ci-dessous.

Cela devient progressivement un casse-tête inédit pour Ivan Leko : aligner une équipe compétitive au coup d’envoi de la Supercoupe 31 juillet. Indépendamment du fait que Christos Tzolis devrait très prochainement partir à Arsenal, et que d’autres cadres pourraient également s’en aller, les soucis ne s’arrêtent pas là. Première question : les nouveaux sont-ils déjà suffisamment intégrés ?

Yann Sommer, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic amènent une nouvelle “enclave” suisse au sein du Club, mais reste à savoir s’ils sont déjà prêts pour le combat. Ivan Leko ne prendra sans doute pas de risques inutiles juste avant le début de la nouvelle saison.

Des défections dans toutes les lignes

Deuxième paramètre : les internationaux. Les Diables Rouges ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde, ce qui a fait que Brandon Mechele, Hans Vanaken et Joaquin Seys étaient encore en activité jusqu’au 10 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ils seront en congé jusqu’au 28 juillet, rapporte Het Nieuwsblad. La Supercoupe, arrivera donc trop tôt pour eux.

Romeo Vermant et Raphael Onyedika devraient, eux, être à nouveau opérationnels d’ici là, même si l’on se demande si le deuxième ne sera pas occupé par un transfert. Et avec Ludovit Reis et Cisse Sandra, deux autres joueurs forfaits pour le prochain match amical disputé en ce moment même contre Heerenveen en raison d’une surcharge musculaire. Même s'il leur reste encore deux semaines pour se retaper, la situation n'amuse pas franchement Ivan Leko.