Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

Dieumerci Ngongala était sans club depuis la fin de son aventure en deuxième division turque. Il vient de se recaser en Challenger Pro League, du côté des Francs Borains. Une recrue de choix pour Yves Vanderhaeghe.

Voilà six ans que Dieumerci Ndongala a quitté le championnat belge, avec ce transfert de Genk vers l'Apoel Nicosie en 2020. L'ancien dribbleur de Charleroi est resté cinq ans à Chypre, où il a été sacré champion il y a deux ans ans sous les ordres d'un certain Ricardo Sa Pinto.

L'été dernier, Ndongala a rejoint Bandirma Spor, en deuxième division turque. Mais il n'a pas terminé la saison : suite à des salaires impayés, il a préféré rompre son contrat au mois d'avril. Il était donc libre depuis lors.

Les Francs Borains flairent le bon coup

Le revoici de retour en Belgique : les Francs Borains viennent en effet d'annoncer son transfert. L'ailier de 35 ans s'est engagé jusqu'en juin prochain au Stade Robert Urbain, avec une saison supplémentaire en option.

Malgré son âge désormais avancé, Ndongala a des choses à offrir au club hennuyer : une vivacité qui ne s'en est pas allée avec les années et une expérience considérable. Si Yves Vanderhaeghe se faisait du souci à ce sujet suite au départ à la retraite de Sébastien Dewaest (devenu adjoint d'Igor De Camarago dans le staff des U23 de Genk), le voilà servi : Dieumerci Ndongala a tout gagné en Belgique (une Coupe avec le Standard, le titre avec Genk) et compte pas moins de 46 matchs de Coupe d'Europe sur son CV.



