Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
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Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges
Photo: © photonews
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Courtrai continue à prospecter dans l'optique de son retour en première division. Les Kerels ont jété leur dévolu sur un joueur du Club de Bruges. Le dossier pourrait aboutir assez rapidement.

Bien désireux de ne plus vivre des saisons aussi tendues que les dernières vécues en D1A (quand la descente se rapprochait d'année en année), Courtrai veut montrer qu'il a appris de ses erreurs du passé. Et cela commence dès cet été, avec un mercato convaincant.

Car même si l'équipe a donné satisfaction en D1B pour remonter directement, elle doit être renforcée. Ces derniers jours, la direction s'active surtout en attaque. Hier, le KV a bouclé l'arrivé en prêt de Goduine Koyalipou (Lens). Aujourd'hui, c'est une nouvelle piste offensive qui a fuité.

Elle mène à Shandre Campbell, l'ailier sud-africain du Club de Bruges. Les Blauw en Zwart avaient été le chercher à Pretoria pour 800 000 euros en 2024, mais le joueur de 21 ans peine à s'imposer. Malgré ses débuts en sélection sud-africaine en décembre dernier, Campbell ne répond pas aux attentes du staff brugeois.

Un transfert à Courtrai pour retrouver confiance et temps de jeu ?

Alors qu'il était sorti du banc pour aller marquer l'unique but de la rencontre à Zulte Waregem en début de saison dernière, le natif de Johannesburg n'a tout simplement pas débuté le moindre match de championnat. Ses performances précédentes en D1B avec le Club NXT (11 buts en 25 matchs) semblent pousser Courtrai à se proposer pour le relancer.

Selon Het Laatste Nieuws, la proposition sur la table ne vise pas un prêt, mais bien un transfert définitif. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre le Club de Bruges et Courtrai, mais toutes les parties souhaiteraient que le deal se finalise.

Bruges se débarasserait ainsi d'un joueur devenu superflu. Mais avec le départ imminent de Christos Tzolis pour Arsenal, il ne resterait plus grand-monde sur les ailes : seuls Carlos Forbs, Mamadou Diakhon et le petit prodige slovène Tian Nai Koren (16 ans) pour les deux places à pouvoir sur les flancs.

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