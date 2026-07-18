Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk
Photo: © photonews
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Un an après avoir choisi de rester en Belgique pour des raisons familiales, Zakaria El Ouahdi pourrait quitter le KRC Genk. Un club de Serie A s'intéresse au latéral droit de 24 ans et suit son évolution.

Très en vue la saison dernière, Zakaria El Ouahdi pourrait être l'un des prochains joueurs de Genk à tenter sa chance à l'étranger. Le latéral droit de 24 ans suscite de l'intérêt après ses belles prestations. Un club italien suit sa situation de près en vue d'un éventuel transfert cet été.

Minimum 17 millions d'euros

Selon le journaliste Andrea Losapio, de TuttoMercatoWeb, l'AS Roma suit le dossier. Le club italien cherche un successeur à Zeki Celik, parti à la Juventus il y a quelques jours, et le profil d'El Ouahdi plaît aux dirigeants romains. Sous contrat avec le KRC Genk jusqu'en juin 2028, le défenseur est valorisé à 17 millions d'euros par le site Transfermarkt.

L'été dernier, un transfert était envisageable. Mais le joueur avait fait passer sa famille avant le football. Son père étant tombé malade, il avait choisi de rester en Belgique afin de rester à ses côtés. Une décision qui avait repoussé son départ malgré l'intérêt de plusieurs clubs.

18 G/A en 45 matchs la saison passée

En 45 rencontres la saison passée, il a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives. Des chiffres impressionnants pour un latéral droit de 24 ans, qui ne cesse de prendre de l'importance dans le jeu de Genk grâce à son activité et son efficacité.

Un match à la Coupe du monde 2026

Ses bonnes prestations lui ont permis de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc dans le groupe dirigé par Mohamed Ouahbi. Il n'a disputé qu'une seule rencontre, le quart de finale face à la France, mais cette expérience a confirmé sa progression. Son pays a été éliminé 2-0 par les Bleus. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avaient marqué.

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