Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine
Photo: © photonews
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Après seulement une saison, Aiham Ousou va quitter le Pays noir et s'envoler vers la Bulgarie. Un transfert qui va forcément déforcer les "Zèbres" et obliger la direction carolo à se montrer active sur le marché des transferts.

Le Sporting Charleroi a retrouvé son Pays noir et ses installations ce samedi matin après une semaine de préparation intense aux Pays-Bas. Au lendemain d'une journée particulièrement chargée, marquée notamment par une rencontre amicale face à Feyenoord où les Zèbres se sont inclinés 3-1 malgré une prestation assez convaincante, place au repos ce week-end afin de recharger les batteries avant la suite de la préparation estivale.

Mais si les joueurs carolos bénéficient de quelques jours de coupure, l'actualité continue de s'agiter en coulisse du côté du Mambourg. Et elle concerne directement l'un des cadres du vestiaire.

Direction la Bulgarie

Selon la DH, le Sporting Charleroi s'apprête en effet à perdre son capitaine. Aiham Ousou se dirige vers un départ à l'étranger, malgré sa présence dans le onze de départ lors du match amical face à Feyenoord, où le défenseur syrien a disputé près de 80 minutes.

Arrivé à Charleroi à l'été 2024, l'international syrien devrait prendre la direction de la Bulgarie afin de s'engager avec le Ludogorets Razgrad. Après seulement une saison sous les couleurs zébrées, le joueur de 26 ans quitterait donc le club avec un bilan de 73 apparitions sous le maillot du matricule 22.

Une somme de transfert entre 3 et 4 millions

Les négociations entre les différentes parties sont actuellement dans leur phase finale. Les derniers détails contractuels doivent encore être réglés, mais l'indemnité de transfert devrait se situer, selon la DH, entre 3 et 4 millions d'euros. Une opération financière intéressante pour les Carolos, même si elle représente forcément une perte sportive importante.

Longtemps réticent à l'idée de voir partir son leader défensif, Mehdi Bayat a finalement dû composer avec la volonté du joueur de relever un nouveau défi. Sauf retournement de situation, l'accord devrait être définitivement conclu d'ici la fin de la semaine prochaine.

Ce départ obligera forcément le Sporting à réagir sur le marché des transferts. Si le club a déjà enregistré l'arrivée du défenseur central Noah Solheid en début de mercato, il devra désormais probablement renforcer davantage ce secteur. Les dirigeants carolos poursuivent également leurs recherches afin de recruter un latéral gauche et un latéral droit.

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