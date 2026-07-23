Konstantinos Karetsas devra patienter : le KRC Genk refuse une grosse offre

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Konstantinos Karetsas devra patienter : le KRC Genk refuse une grosse offre
Photo: © photonews
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Konstantinos Karetsas veut rejoindre le Borussia Dortmund, mais le club allemand n'a pas trouvé d'accord avec le KRC Genk. Les Limbourgeois réclament 40 millions d'euros au total. L'AC Milan suit le dossier et pourrait faire monter les enchères.

Malgré plusieurs jours de discussions, le Borussia Dortmund et le KRC Genk ne sont toujours pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Pourtant, Konstantinos Karetsas a fait son choix. Selon les informations du journaliste Patrick Berger de Sky Sport Allemagne, il souhaite rejoindre le club allemand et un contrat jusqu'en juin 2031 l'attend.

Une autre offre du BVB

Dortmund a transmis une dernière offre estimée à 30 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient 5 millions de bonus ainsi qu'une clause permettant à Genk de toucher 20 % sur une future plus-value. Une proposition importante, mais qui ne satisfait pas les Limbourgeois. Les dirigeants allemands espéraient convaincre le club limbourgeois de revoir légèrement ses exigences

Le KRC Genk ne veut rien savoir si c'est moins de 40 millions d'euros au total

Depuis le rendez-vous organisé mardi entre les différentes parties, les discussions n'ont pas avancé. Genk campe sur sa position et réclame 35 millions d'euros garantis, avec un montant total pouvant atteindre 40 millions. À ce stade, Dortmund n'a pas revu son offre à la hausse, ce qui bloque les négociations.

Trop tard pour rejoindre le Borussia Dortmund au Japon

Ce retard pourrait empêcher le Belgo-Grec de rejoindre directement ses futurs équipiers. Dortmund doit s'envoler ce dimanche pour son stage au Japon, mais le joueur devrait rester à Genk tant que les deux clubs n'ont pas trouvé d'accord.

L'AC Milan pourrait débloquer la situation, mais à une seule condition

Il y a quelques jours, l'AC Milan suivait aussi le dossier de près après avoir pris contact avec l'entourage du joueur. Les Rossoneri devront d'abord vendre Rafael Leão pour dégager les moyens nécessaires. Une situation que Genk suit forcément avec attention, ce deuxième prétendant pourrait faire monter les enchères.

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