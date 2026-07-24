Porto veut s'offrir un titulaire d'Anderlecht à Hammarby

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Porto veut s'offrir un titulaire d'Anderlecht à Hammarby
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Titulaire sous les couleurs d'Anderlecht lors du récent tour préliminaire d'Europa League à Hammarby, Ali Maamar suscite l'intérêt de plusieurs clubs, dont le FC Porto. Le géant portugais pourrait être tenté de passer à l'action dans les prochains jours.

Deux semaines avant la plupart des autres clubs belges, le Sporting d'Anderlecht a déjà disputé son premier match officiel de la saison, ce jeudi, et a partagé l'enjeu sur la pelouse de Hammarby après une bonne rencontre d'ensemble et une égalisation concédée dans les dernières minutes.

Une rencontre qui pourrait avoir été l'une des dernières, voire la dernière, en Mauve et Blanc pour l'un des enfants de la maison. En effet, nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad écrivent que l'intérêt européen se veut de plus en plus présent pour le latéral droit marocain.

Un club en particulier le tiendrait particulièrement à l'oeil : le FC Porto, qui aurait été séduit par les performances du joueur de 21 ans lors des derniers Champions Play-Offs, où Ali Maamar avait été l'un des rares joueurs à sortir la tête de l'eau au Sporting d'Anderlecht.

Porto pourrait passer à la vitesse supérieure pour Ali Maamar

Auteur, également, d'une plutôt bonne prestation en Suède cette semaine, le vainqueur de la Coupe du monde U20 sous les ordres de Mohamed Ouahbi, actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas, compte déjà 53 apparitions avec l'équipe première d'Anderlecht, pour cinq passes décisives, et a donc déjà accumulé une petite expérience qui pourrait lui permettre de passer un cap dans sa carrière dans cette deuxième partie de mercato.

Pas encore de montant estimé, mais le Sporting d'Anderlecht devrait réclamer davantage que la valeur estimée de son jeune joueur, qui est de 2,5 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

Lire aussi… "Ce n'était pas évident" : Nathan Saliba aurait-il vraiment dû être exclu ? L'avis de Vítor Bruno

De plus, les Mauves ne sont pas spécialement vendeurs, puisque les deux autres arrières droits du noyau, Killian Sardella et Ilay Camara, sont actuellement blessés. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Ali Maamar avait déjà intéressé l'Olympique Lyonnais et le Betis Séville, entre autres, mais c'est donc Porto qui semble vouloir prendre une longueur d'avance dans ce dossier.

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