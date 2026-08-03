Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

Il y en a certains pour qui le terme "retraite" n'est visiblement pas au dictionnaire. Louis Van Gaal fait partie de ceux-là. Alors que son contrat à l'Ajax Amsterdam, où il était conseiller sportif, a pris fin, le vétéran néerlandais serait disposé à revenir... à la tête des Oranje.

Selon De Telegraaf, Louis Van Gaal se sentirait "plus en forme que jamais" après avoir surmonté ses problèmes de santé, et ne compterait donc a priori pas prendre sa retraite. À l'âge de 74 ans, Van Gaal est désormais libre, lui qui occupait un poste de conseiller sportif de l'Ajax Amsterdam jusqu'au 30 juin dernier.

Cependant, la rumeur a vite été balayée par la femme de Van Gaal, Truus, qui a été interrogée par RTL Boulevard. "Je pense que Louis a tout simplement dit à quelqu'un à la KNVB qu'ils pouvaient toujours l'appeler. Puis, la rumeur a pris des proportions incroyables", déclare-t-elle.

Si Truus Van Gaal n'écarte pas l'hypothèse, elle affirme ainsi qu'il n'y a en ce moment "aucune discussion" avec la fédération néerlandaise pour que son époux reprenne la tête des Oranje. Pour rappel, les Pays-Bas se sont séparés de Ronald Koeman après l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Monde des oeuvres du Maroc, aux tirs au but.

Michael Reiziger reste le favori à la succession de Koeman

Louis Van Gaal ne manque bien sûr pas d'expérience, lui qui a dirigé les Pays-Bas à trois reprises : de 2000 à 2001, de 2012 à 2014 puis de 2021 à 2022. Le dernier poste du Néerlandais en club était de 2014 à 2016 à Manchester United.

Le favori à la succession de Ronald Koeman, cependant, n'est pas Van Gaal mais bien l'actuel sélectionneur des Espoirs néerlandais, Michael Reiziger. Voetbal International affirme que le directeur sportif de la KNVB Nigel de Jong et le commissaire technique Clarence Seedorf ont rencontré Reiziger récemment.





Les Pays-Bas affronteront le 24 septembre prochain l'Allemagne en Ligue des Nations, pour la première de Jürgen Klopp sur le banc d'en face. La Serbie et la Grèce complètent le groupe.