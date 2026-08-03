Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas
Photo: © photonews
Deviens fan de Pays-Bas! 71

Il y en a certains pour qui le terme "retraite" n'est visiblement pas au dictionnaire. Louis Van Gaal fait partie de ceux-là. Alors que son contrat à l'Ajax Amsterdam, où il était conseiller sportif, a pris fin, le vétéran néerlandais serait disposé à revenir... à la tête des Oranje.

Selon De Telegraaf, Louis Van Gaal se sentirait "plus en forme que jamais" après avoir surmonté ses problèmes de santé, et ne compterait donc a priori pas prendre sa retraite. À l'âge de 74 ans, Van Gaal est désormais libre, lui qui occupait un poste de conseiller sportif de l'Ajax Amsterdam jusqu'au 30 juin dernier.

Cependant, la rumeur a vite été balayée par la femme de Van Gaal, Truus, qui a été interrogée par RTL Boulevard. "Je pense que Louis a tout simplement dit à quelqu'un à la KNVB qu'ils pouvaient toujours l'appeler. Puis, la rumeur a pris des proportions incroyables", déclare-t-elle. 

Si Truus Van Gaal n'écarte pas l'hypothèse, elle affirme ainsi qu'il n'y a en ce moment "aucune discussion" avec la fédération néerlandaise pour que son époux reprenne la tête des Oranje. Pour rappel, les Pays-Bas se sont séparés de Ronald Koeman après l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Monde des oeuvres du Maroc, aux tirs au but.

Michael Reiziger reste le favori à la succession de Koeman 

Louis Van Gaal ne manque bien sûr pas d'expérience, lui qui a dirigé les Pays-Bas à trois reprises : de 2000 à 2001, de 2012 à 2014 puis de 2021 à 2022. Le dernier poste du Néerlandais en club était de 2014 à 2016 à Manchester United. 

Le favori à la succession de Ronald Koeman, cependant, n'est pas Van Gaal mais bien l'actuel sélectionneur des Espoirs néerlandais, Michael Reiziger. Voetbal International affirme que le directeur sportif de la KNVB Nigel de Jong et le commissaire technique Clarence Seedorf ont rencontré Reiziger récemment. 

Les Pays-Bas affronteront le 24 septembre prochain l'Allemagne en Ligue des Nations, pour la première de Jürgen Klopp sur le banc d'en face. La Serbie et la Grèce complètent le groupe. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Pays-Bas

Plus de news

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

17:00
Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

16:30
Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

16:00
Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

15:40
🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

15:15
Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

14:40
Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

14:15
Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

13:35
C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

13:15
Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

13:00
1
Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

12:30
1
Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

12:00
Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

11:30
Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

11:00
Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

10:32
Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

09:30
En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

09:00
L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

08:30
Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

08:00
Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

07:30
🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

07:00
Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

23:00
🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

22:30
C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

22:00
Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

21:30
"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

21:00
1
Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

20:30
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

20:00
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

19:30
Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

19:00
Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

18:30
Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

18:00
Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

02/08
Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

02/08
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

02/08
Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

02/08
1

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved