"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force

David Hubert était partagé entre deux sentiments en conférence de presse : son Union a montré de belles choses contre Bodo/Glimt mais confirme une certaine fragilité défensive qu'on ne lui connaissait pas ces dernier mois.

En prenant les commandes de la rencontre pour la première fois à la 88e minute, l'Union avait tout pour laisser Bodo/Glmit avec beaucoup de regrets avant le match retour. Mais même en étant revenu deux fois au score contre une équipe qui n'avait pas pris le moindre but en cinq matchs depuis la reprise du championnat norvégien, les regrets sont bien saint-gillois.

"On encaisse trois buts sur phase arrêtée, ce n'est pas notre genre", note David Hubert dans la salle de presse ostendaise. "Evidemment, il y a des erreurs qui y mènent à chaque fois en amont".

En préparation, l'Union avait déjà laissé entrevoir certaines largesses défensives. Comme lors des 7 buts encaissés en 2 x 70 minutes contre le PSV. Elle se sont confirmées, avec des espaces dans le dos de l'entrejeu concédés jusqu'à la fin.

Un match sous forme de montagnes russes

Autre conclusion inhabituelle : il y a de quoi redire sur la gestion de la rencontre ; l'Union a encaissé deux de ses trois buts dans la minute suivant l'euphorie d'avoir fait trembler les filets. Dont cet ultime but concédé alors que l'équipe avait frappé au meilleur moment.

"Je ne sais pas si c'est un manque de lucidité ou de la naïveté, on est dans l'enthousiasme, on veut y aller, mais il faut fermer la boutique, les contenir. Il ne faut pas être trop naïfs dans notre manière de défendre. Il y a des choses à apprendre, mais on est encore tôt dans la saison", explique Hubert.



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L'entraîneur saint-gillois veut aussi retenir le positif : "On a vu aussi bcp de bonnes choses contre une équipe qui encaisse très peu, on revient deux fois, on prend les commandes. C'est la preuve d'une certaine résilience, on ne se laisse pas abattre ça dit beaucoup. Maintenant, c'est clair que la déception est là de ne pas avoir pris l'avantage, même si rien n'est joué".

