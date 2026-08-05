"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles

Raul Florucz a inscrit un doublé contre Bodo/Glimt. Ses deux buts ont permis à l'Union de revenir coup sur coup et apparaissant comme un fameux coup de boost pour un joueur guère en confiance ces derniers mois.

Son premier but n'était déjà pas des simples (un corner boxé par le gardien en dehors du rectangle), que dire du second, quand il a repris de toutes ses forces un beau centre de Guilherme ? L'un des joueurs qui a marqué des points s'appelle Raul Florucz.

L'Autrichien a livré une bonne préparation mais est retombé dans certains travers de la saison dernière contre le Club de Bruges en Supercoupe. Hubert lui a maintenu sa confiance et il en a été remercié.

Au-delà de ses deux buts, Florucz a livré l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot saint-gillois, avec un pressing appuyé et des combinaisons assez fluides avec Anan Khalaili. Ces derniers mois, il semblait pourtant avoir du mal avec l'intensité physique du championnat belge.

Une remise à niveau durant la préparation

"Il a vécu une saison compliquée, ce qui n'est pas anormal ; il a été freiné par plusieurs pépins physiques. Il revient avec une nouvelle fraîcheur, je suis content de le voir récompensé, de le voir prêt", explique David Hubert en conférence de presse.

Son dernier but (le seul en 2026) remontait au mois de février, quand il avait trouvé le chemin des filets malgré une montée au jeu...d'une minute en Coupe contre Charleroi. Son doublé et sa prestation pleine lui feront un bien fou.



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A son arrivée au Parc Duden, Raul Florucz respirait la confiance : il venait de terminer meilleur buteur du championnat slovène avec l'Olimpija Ljubjana. Il avait dans un premier temps continué sur sa lancée, avec 7 buts lors de ses 15 premiers matchs sous le maillot unioniste, avant de connaître ce creux à partir de l'hiver. Est-il définitivement lancé ? A Saint-Gilles, on a coutume de dire que la deuxième saison d'un joueur est souvent sa meilleure.

Avec - pour le moment - Raul Florucz, Promise David, Kevin Rodriguez et Mohammed Fuseini en pointe, David Hubert a une nouvelle fois le choix des armes au moment de composer son duo d'attaque. Mais on le sait, tout peut aller très vite dans le football : la saison dernière, trois des quatre joueurs avaient été absents en même temps.