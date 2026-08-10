🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto
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Nader Mohammadi a délivré une passe décisive très spectaculaire avec le Spartak Kostroma face au SKA-Khabarovsk, en deuxième division russe. Le défenseur iranien a effectué une remise en jeu en réalisant un impressionnant salto.

Les probabilités que l'on vous parle d'un but inscrit en division deux russe étaient extrêmement faibles. Mais pourtant, cet assist de Nader Mohammadi mérite d'être vu.

Le joueur de 29 ans a réalisé une touche comme on n'en voit très rarement. Après un superbe salto de Nader Mohammadi sur une touche, le ballon a terminé dans la surface de réparation et a été repris de la tête par Sergey Bugriev.

Un geste très rare.... mais qui n'est pas nouveau

Mais saviez-vous que ce geste de Mohammadi n'est pas nouveau ? Il avait déjà été popularisé dans les années 1990 par l’Estonien Risto Kallaste. Il avait aussi été utilisé par l'ancien joueur anglais Steve Watson.

Ce type de remise en jeu reste malgré tout évidemment extrêmement rare dans le football professionnel. Aussi spectaculaire soit-elle, elle est parfaitement autorisée tant que le joueur respecte les règles classiques de la touche, avec notamment les deux pieds au sol au moment de lâcher le ballon.

Le but aurait dû être annulé ?

Nader Mohammadi avait ici les deux pieds sur la ligne au moment où il a lancé le ballon. Le but aurait alors peut-être bien dû être annulé, mais cela n'a pas été le cas.

Une chose est en tout cas sûre : Nader Mohammadi fait le tour des réseaux sociaux. La conclusion de Sergey Bugriev n'est finalement qu'anecdotique. Mais sans cette dernière, le geste du joueur iranien n'aurait pas fait le tour des réseaux sociaux.

Le Spartak Kostroma prend les trois points face au SKA-Khabarovsk

Le Spartak Kostroma s'est finalement imposé sur le score de 1-3. Après cinq journées de championnat, le club est actuellement en troisième position avec onze unités, derrière le FK Veles Moscou et le FC Nizhny Novgorod.

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