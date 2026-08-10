Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

L'Union Saint-Gilloise est à la veille de son match retour contre Bodø/Glimt. David Hubert et Kamiel Van de Perre ont préfacé la rencontre en conférence de presse.

Après Kjetil Knutsen et son attaquant Ola Brynhildsen pour Bodø/Glimt, ce sont David Hubert et Kamiel Van de Perre qui ont pris place dans la salle de presse de l'Aspmyra Stadion. Deux heures après avoir atterri dans le petit aéroport local, les deux hommes apparaîssent très concentrés.

"Le match aller était ouvert, je pense que ce le sera encore. Je pense que Bodø sera plus en jambe, on sera prêts. On a goûté à la Ligue des Champions et on veut y regoûter. On va tout faire pour y parvenir, moi y compris. Je ne suis pas vieux, mais je sais que je commence à être l'un des plus anciens du noyau et je prends plaisir à prendre les nouveux et les plus jeunes avec moi", explique Kamiel Van de Perre.

L'Union veut faire contre mauvaise fortune bon coeur

Assis à ses côtés, David Hubert a commencé par faire le point sur son noyau. Une habitude ces derniers jours avec les absences d'Anan Khalaili et Kevin Rodriguez ou encore l'incertitude autour d'Adem Zorgane.

L'entraîneur unioniste a confirmé le forfait des deux premiers, sans s'étendre sur les détails. Zorgane est quant à lui bien du voyage : "Il va disputer son premier entraînement collectif, reste à voir à quel point il sera fit pour demain".

Les possibilités de voir l'Algérien aligné sont donc faibles. L'Union pourrait ainsi ne disposer que de 16 joueurs pour le match de demain. "11 joueurs pour débuter et 5 changements, c'est parfait', ironise Hubert.



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En ce qui concerne le match en lui-même, les Bruxellois veulent resserrer quelques boulons. "On les a bien analysés, on sait qu'on doit s'attendre à une certaine pression de leur part".

Soigner les phases arrêtées

Hubert espère prendre un meilleur départ que lors des trois premiers matchs de la saison, où son équipe a à chaque fois concédé le premier but (mais n'a jamais été battue). "On a montré la résilience qu'il faut, mais ce déroulement ne doit pas devenir une habitude. Cette fois, il faudrait prendre l'avantage en premier".

Autre paramètre, les phases arrêtées, qui ont amené les trois buts norvégiens à l'aller. Une fragilité qui s'explique par le départ de Christian Burgess et la blessure de Ross Sykes, les meilleurs éléments de la tête la saison dernière ?

"Le dernier but qu'on encaisse, on a Havenaar, David, Rodriguez dans le rectangle, ce n'est pas une question de taille. Ce sont aussi trois phases arrêtées très différentes, il ne faut pas tout englober. Mais ça montre les progrès qu'on doit effectuer pour se hisser là où on veut être", concède Hubert.

Last but not least, l'Union jouera sa qualification sur un terrain synthétique qui a fait des dégâts chez les derniers adversaires européen de Bodø. En Belgique, tu joues sur ces synthétiques en étant jeune, ce ne sera pas un problème", conclut Van de Perre.