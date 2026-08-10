"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

Avant la conférence de David Hubert et Kamiel Van de Perre, Walfoot s'est invité à la conférence de presse de Kjetil Knutsen, entraîneur de Bodø/Glimt, et de son buteur Ola Brynhildsen. Les deux hommes témoignent de beaucoup de respect envers l'Union.

3-3, balle au centre : tout reste à faire entre Bodø/Glimt et l'Union Saint-Gilloise. Les Norvégiens ont exposé certaines fragilités défensives bruxelloises à l'aller et comptent bien faire de même au retour, chez eux, sur le synthétique de l'Aspmyra Stadion.

C'est dans les entrailles de cette enceinte de 8000 places que s'est tenue la conférence de presse de Bodø. L'attaquant Ola Brynhildsen a été le premier à se présenter en conférence de presse.

La méthode de l'Union connue jusque dans les fjords norvégiens

"On est partagés par ce résultat obtenu à l'aller, mais on retient qu'on a eu de bonnes opportunités de gagner ce match, on sait ce qu'on a à faire demain. On est prêts", explique Brynhildsen, appelé à remplaçer Kasper Høgh, vendu au Celtic Glasgow pour 12 millions.

Il se méfie de l'Union mais n'est pas plus impressionné que de rigueur : "Ils ont beaucoup de bonnes individualités, le niveau est haut, ils ont joué la Ligue des Champions l'an dernier. Leur recrutement est très bon. C'est une bonne équipe, mais nous aussi".

Le football norvégien en pleine progression

Après leur campagne européenne historique (Bodø n'était pas loin d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions), plusieurs joueurs de l'équipe ont performé à la Coupe du Monde, où la Norvège a emmené l'Angleterre aux prolongations en quart de finale.



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Ils veulent continuer sur leur lancée en Ligue des Champions : "Tout ça nous a remis sur la carte, l'équipe nationale aussi, les gens portent un autre regard sur nous. Il y a eu un gros développement sur ces dernières années, c'est une période excitante pour le football norvégien".

Kjetil Knutsen veut voir une toute autre rencontre

Le coach Kjetil Knutsen est ensuite à son tour entré dans la salle de presse. Comme lors du match aller à Ostende, il se montre très humble sur le résultat obtenu : "Notre équipe était trop ouverte, on leur a donné trop d'occasions de partir en contre. On a été chanceux de repartir avec ce 3-3".

Knutsen était déjà aux mannettes lorsque Bodø/Glimt a partagé (déjà) contre l'Union de Sébastien Pocognoli en Europa League il y a deux ans. "La structure de l'Union est la même, l'équipe et les joueurs changent, mais leur succès demeure".

Bodø ne veut pas tomber dans le piège de l'Union

En 2024, le match s'était terminé sur un 0-0. La physionomie de la semaine dernière était plus ouverte. Peut-être même un peu trop. "Ils jouent un autre football, un football très physique, avec plus de contre un, ils étaient plus avancés dans le genre de football qu'ils tentaient d'imposer que nous avec le nôtre. Il est très important d'apprendre de ce match aller, en cherchant des espaces d'une autre manière que nous l'avons fait. Et en en concédant moins".

Bodø a toutefois des raisons de partir confiante après ce partage décroché à Ostende. L'équipe a battu des clubs comme Manchester City, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan et le Sporting Portugal dans Aspmyra Stadion la saison dernière.

"J'espère que ça a montré que tout était possible en Europe, même pour un 'petit' club. L'identité on l'avait, on a commencé en Conférence League, on a gravis des échelons. C'est incroyable pour nous de jouer les meilleurs d'Europe". Pour Bodø aussi, les exploits de cet hiver passent par le match de demain.