Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht
Deviens fan de Anderlecht! 4374

Adriano Bertaccini devrait quitter Anderlecht après une saison compliquée. Malgré sept buts, l'attaquant n'a pas retrouvé le rôle qui faisait sa force à Saint-Trond. Un départ qui pourrait laisser des regrets aux Mauves.

Adriano Bertaccini va quitter Anderlecht avec une étrange impression d'inachevé. Le club bruxellois doit vendre et l'attaquant fait partie des joueurs susceptibles de rapporter une somme intéressante. Pourtant, difficile de dire que Bertaccini a raté son passage à Anderlecht. Avec sept buts, Bertaccini a répondu présent à plusieurs reprises, parfois dans des matchs où Anderlecht avait bien besoin de lui. Mais il n'a pas retrouvé à Bruxelles le rôle qui lui allait si bien à Saint-Trond. Et c'est là que tout s'est compliqué.

Un seul attaquant, mais deux visages

Avant Anderlecht, Bertaccini était devenu un tueur à Saint-Trond. En un peu plus de deux saisons, il avait inscrit 26 buts : quatre lors de ses premiers mois, puis 21 durant l'exercice 2024-2025, terminant co-meilleur buteur du championnat. Il avait aussi marqué lors de son unique apparition de la saison suivante avant son transfert. Des chiffres qui expliquent pourquoi Anderlecht avait accepté de débourser entre cinq et six millions d'euros. À l'époque, le pari était logique : les Mauves récupéraient l'un des attaquants les plus efficaces de Belgique.

Bertaccini était plus libre au STVV qu'à Anderlecht

Mais le Bertaccini de Saint-Trond n'a que rarement existé à Anderlecht. Dans le Limbourg, sa mobilité, ses appels et sa capacité à tourner autour d'un autre attaquant faisaient des dégâts. À Bruxelles, il a très peu joué dans ce rôle de soutien qui lui convient. On lui a demandé autre chose, dans une équipe dont l'animation offensive ne correspondait pas à son jeu. Malgré cela, il a trouvé le chemin des filets à six reprises en 32 rencontres lors de sa première saison. Pas assez pour justifier son prix, certes, mais assez pour se demander ce qu'il aurait produit dans un système pensé pour lui.

Un début de folie, puis un long fleuve tranquille

Bertaccini avait ouvert son compteur mauve après 18 minutes de jeu. Plus tard dans la saison, il a marqué contre Malines dans un match important de Champions' Play-Offs et de participer au succès contre La Gantoise. Et ce 9 août, face à la RAAL, il a surgi au moment où Anderlecht en avait le plus besoin. À la 92e minute, dans une rencontre compliquée, il a inscrit le but du 2-1.

L'herbe sera-t-elle plus verte ailleurs pour Adriano Bertaccini ?


Son départ risque de donner quelques regrets aux supporters d'Anderlecht. Le club récupérera peut-être une partie de son investissement et l'attaquant trouvera probablement une équipe plus adaptée à ses qualités. C'est là que l'histoire pourrait devenir frustrante pour les Mauves. À 26 buts au STVV, il avait montré ce qu'il pouvait produire lorsqu'on lui donnait le bon rôle. À Anderlecht, ses sept réalisations ont offert quelques éclairs de ce joueur-là. Il ne faudra pas être étonné de le voir marquer ailleurs. Et si les buts s'enchaînent, Anderlecht pourra avoir quelques regrets.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Adriano Bertaccini

Plus de news

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

20:00
Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

19:00
1
Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

21:45
Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

21:30
Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

21:00
Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

19:30
Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

20:30
Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

18:30
"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

15:20
2
L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

18:00
Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

17:40
Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

16:40
"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

17:20
Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

16:52
"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

16:00
Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

14:00
1
"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

15:40
"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

15:00
Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

14:30
Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

13:00
"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

13:30
L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

12:30
1
Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

11:30
3
Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

12:00
"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

08:30
2
Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

11:00
🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

10:30
Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement Interview

Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement

07:00
Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

10:00
Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

09:00
1
OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

09:30
Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

08:00
La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison" Interview

La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison"

22:20
Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

07:30
Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League" Interview

Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League"

06:00
1
Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL Analyse

Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL

09/08
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved