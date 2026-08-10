Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

Adriano Bertaccini devrait quitter Anderlecht après une saison compliquée. Malgré sept buts, l'attaquant n'a pas retrouvé le rôle qui faisait sa force à Saint-Trond. Un départ qui pourrait laisser des regrets aux Mauves.

Adriano Bertaccini va quitter Anderlecht avec une étrange impression d'inachevé. Le club bruxellois doit vendre et l'attaquant fait partie des joueurs susceptibles de rapporter une somme intéressante. Pourtant, difficile de dire que Bertaccini a raté son passage à Anderlecht. Avec sept buts, Bertaccini a répondu présent à plusieurs reprises, parfois dans des matchs où Anderlecht avait bien besoin de lui. Mais il n'a pas retrouvé à Bruxelles le rôle qui lui allait si bien à Saint-Trond. Et c'est là que tout s'est compliqué.

Un seul attaquant, mais deux visages

Avant Anderlecht, Bertaccini était devenu un tueur à Saint-Trond. En un peu plus de deux saisons, il avait inscrit 26 buts : quatre lors de ses premiers mois, puis 21 durant l'exercice 2024-2025, terminant co-meilleur buteur du championnat. Il avait aussi marqué lors de son unique apparition de la saison suivante avant son transfert. Des chiffres qui expliquent pourquoi Anderlecht avait accepté de débourser entre cinq et six millions d'euros. À l'époque, le pari était logique : les Mauves récupéraient l'un des attaquants les plus efficaces de Belgique.

Bertaccini était plus libre au STVV qu'à Anderlecht

Mais le Bertaccini de Saint-Trond n'a que rarement existé à Anderlecht. Dans le Limbourg, sa mobilité, ses appels et sa capacité à tourner autour d'un autre attaquant faisaient des dégâts. À Bruxelles, il a très peu joué dans ce rôle de soutien qui lui convient. On lui a demandé autre chose, dans une équipe dont l'animation offensive ne correspondait pas à son jeu. Malgré cela, il a trouvé le chemin des filets à six reprises en 32 rencontres lors de sa première saison. Pas assez pour justifier son prix, certes, mais assez pour se demander ce qu'il aurait produit dans un système pensé pour lui.

Un début de folie, puis un long fleuve tranquille

Bertaccini avait ouvert son compteur mauve après 18 minutes de jeu. Plus tard dans la saison, il a marqué contre Malines dans un match important de Champions' Play-Offs et de participer au succès contre La Gantoise. Et ce 9 août, face à la RAAL, il a surgi au moment où Anderlecht en avait le plus besoin. À la 92e minute, dans une rencontre compliquée, il a inscrit le but du 2-1.

L'herbe sera-t-elle plus verte ailleurs pour Adriano Bertaccini ?



Son départ risque de donner quelques regrets aux supporters d'Anderlecht. Le club récupérera peut-être une partie de son investissement et l'attaquant trouvera probablement une équipe plus adaptée à ses qualités. C'est là que l'histoire pourrait devenir frustrante pour les Mauves. À 26 buts au STVV, il avait montré ce qu'il pouvait produire lorsqu'on lui donnait le bon rôle. À Anderlecht, ses sept réalisations ont offert quelques éclairs de ce joueur-là. Il ne faudra pas être étonné de le voir marquer ailleurs. Et si les buts s'enchaînent, Anderlecht pourra avoir quelques regrets.