Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

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Photo: © photonews
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Anderlecht semble avoir retrouvé une ligne directrice au niveau des transferts. Les premières recrues répondent à des besoins précis. Antoine Sibierski et Vitor Bruno semblent bien avancer dans la construction d’un effectif plus cohérent.

Les quatre premières recrues racontent déjà une grande partie de l’histoire. Léo Pétrot, Guilian Biancone et Lukas Ambros se sont très rapidement fait une place dans le onze de départ ou frappent sérieusement à sa porte. Oliver Antman ne semble plus très loin d’obtenir le même statut.

C’est assez frappant lorsqu’on compare avec les joueurs recrutés par Anderlecht lors des précédents mercatos. À l’époque, il n’était pas toujours évident de comprendre quel problème précis certains transferts étaient censés résoudre. Cet été, la réflexion semble beaucoup plus poussée.

Léo Pétrot et Guilian Biancone doivent avant tout apporter de la stabilité défensive. Anderlecht en avait besoin. La saison dernière, l’équipe a trop souvent perdu le contrôle et concédé trop facilement des occasions. Avec Pétrot, le Sporting a recruté un défenseur qui apporte de la clarté et de l’expérience, tandis que la polyvalence et les qualités physiques de Guilian Biancone offrent des possibilités supplémentaires.

Lukas Ambros représente un autre type de transfert. Le Tchèque ne doit pas seulement combler des lacunes, mais surtout apporter quelque chose au jeu anderlechtois. Il est à l’aise avec le ballon, techniquement solide et capable d’évoluer entre les lignes. C’est précisément ce qui a régulièrement manqué aux Bruxellois ces derniers mois : un joueur capable de conserver le ballon sous pression et de faire progresser le jeu.

Et puis, il y a Oliver Antman. Le Finlandais doit apporter de la vitesse, de la profondeur et de la créativité. Le fait qu’il ne soit pas encore un titulaire indiscutable ne dit pas grand-chose de ses qualités. Une fois totalement adapté, il semble logique qu’il devienne lui aussi un élément important de l’équipe.

Une différence frappante avec le passé

C’est peut-être là la principale différence avec les dernières années. Anderlecht recrutait régulièrement des joueurs intéressants sur le papier, mais dont l’intégration dans le projet global n’était pas toujours évidente par la suite.

Il y avait les transferts souhaités par l’entraîneur, ceux de la direction sportive et parfois des opportunités tout simplement trop intéressantes pour être ignorées. Il manquait régulièrement un véritable fil conducteur. L’effectif ressemblait donc davantage à une accumulation de qualités individuelles qu’à une équipe construite consciemment autour de principes précis. Cela semble désormais différent.

Antoine Sibierski et Vitor Bruno regardent dans la même direction

Antoine Sibierski a justement été recruté pour changer cette situation. Sa mission ne consiste pas uniquement à attirer des joueurs, mais surtout à construire une équipe. Pour y parvenir, il doit constamment échanger avec Vitor Bruno.

Les deux hommes se concertent quotidiennement et un élément important est que Bruno était entièrement le choix d'Antoine Sibierski. Le directeur sportif et l’entraîneur sont donc liés depuis le début du projet. Cela permet d’établir une structure plus claire : l’entraîneur sait quel type de joueurs recherche la direction sportive et Sibierski sait quel football Vitor  Bruno souhaite pratiquer avec son équipe.

Cela peut sembler évident, mais ces dernières années, cela a été loin d’être toujours le cas à Anderlecht.

Il manque encore une pièce au puzzle

La direction du club n’a d’ailleurs pas encore terminé son mercato. Le CEO Kenneth Bornauw a annoncé dimanche qu’un renfort offensif allait encore arriver. Là encore, cela ne semble pas être une surprise.

La défense a gagné en stabilité, le milieu de terrain a reçu un apport supplémentaire sur le plan technique et Antman doit apporter vitesse et créativité à l’attaque. Il reste désormais à ajouter une dose de qualité supplémentaire dans le secteur offensif.

Si Anderlecht continue à travailler de manière aussi ciblée, ce mercato estival pourrait devenir une véritable illustration de ce que Sibierski et Bruno ont en tête.

Ce ne sont pas les noms, mais l’ensemble qui compte

Il est évidemment encore beaucoup trop tôt pour affirmer que chaque transfert est une réussite. Les nouveaux joueurs doivent s’adapter et, au bout du compte, c’est toujours sur le terrain que les transferts sont jugés.

Mais les premiers signaux sont encourageants. Les nouveaux venus ne semblent pas avoir été recrutés au hasard, mais choisis pour résoudre des problèmes concrets au sein de l’équipe.

Et c’est peut-être finalement le changement le plus important à Anderlecht. Cet été, le club ne semble pas simplement acheter des joueurs pour constituer un effectif, mais chercher à reconstruire une véritable équipe.

Antoine Sibierski et Vitor Bruno semblent ainsi parler le même langage, ce qui n’avait plus été le cas depuis longtemps. Si cette collaboration perdure, elle pourrait bien être le transfert le plus important de tous.

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