Une première en défense, quid de Zorgane ? La compo probable de l'Union contre Bodø/Glimt

L'Union Saint-Gilloise affronte Bodø/Glimt pour espérer accrocher les barrages de la Ligue des Champions. Avec quel onze de base ? On tente d'y voir plus clair dans la tête de David Hubert.

C'est le jour J pour l'Union Saint-Gilloise à l'Aspmyra Stadion de Bodø. Le match sera-t-il aussi ouvert que le 3-3 de l'aller ? Les deux coachs auront à coup sûr procédé à quelques ajustements. Voyons ce que cela donne au point de vue de la composition unioniste.

Pour David Hubert, certains absents ne relèvent pas de l'ajustement, mais des blessés. On pense à Ross Sykes, contraint de sortir au match aller et out pour de longs mois. Nikky Havenaar l'avait remplacé il y a une semaine, Fedde Leysen a été titularisé en championnat.

Voir Havenaar ne pas disputer la moindre minute contre Westerlo peut paraître surprenant dans la mesure où Leysen ne figure pas sur la liste remise à l'UEFA pour le match de demain, il s'agissait peut-être d'une mesure de précaution, pour ne pas déplorer de blessés supplémentaires. Sur le côté, Anan Khalaili sera ainsi à nouveau suppléé par Louis Patris.

Plusieurs absences, mais toujours des choix à effectuer pour David Hubert

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane a repris part à l'entraînement collectif pour la première fois, ses chances de titularisation restent faibles. Rob Schoofs pourrait donc à nouveau débuter aux côtés de Kamiel Van de Perre, tandis que Besfort Zeneli et Darius Olaru continuent à se livrer un beau duel pour débuter en dessous du duo d'attaque.

Le duo d'attaque, parlons-en. Au match aller, l'association Florucz - Fuseini avait été assez intéressante, avec un doublé du premier cité et des prises de la profondeur très intéressantes du second. Mais Promise David revient lui aussi dans le parcours. Après son but à l'aller, le Canadien a également fait mouche contre Westerlo. Reste à voir si Hubert le fera enchaîner d'entrée de jeu.



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Le onze probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Sylla, Havenaar - Patris, Van de Perre, Schoofs, Zeneli, Guilherme - Florucz, Fuseini