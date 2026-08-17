Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

Sur le plan statistique, Mamadou Diakhon a parfaitement débuté la saison avec le Club de Bruges. Ivan Leko attend désormais de voir se concrétiser son changement d'attitude dans le jeu et en dehors du terrain.

Pour suppléer Christos Tzolis, parti à Arsenal pour un montant record, le Club de Bruges a déboursé pas moins de 12 millions pour s'attacher les services de Jan Virgili. Et dire qu'il y a un an, la direction avait déjà investi neuf millions pour faire venir Mamadou Diakhon à la même position.

Le Franco-sénégalais avait laissé entrevoir de bonnes choses, notamment une explosivité bien au-dessus de la moyenne. Mais son inconstance n'était pas au goût d'Ivan Leko, il a ainsi disparu de la circulation en cours de saison.

Mamadou Diakhon, un talent brut qui doit encore être poli

Le départ de Tzolis lui offre l'occasion de s'illustrer à nouveau : Diakhon s'était déjà illustré avec deux assists contre Courtrai, il a à nouveau délivré une passe décisive et marqué un but contre Louvain.

Leko salue son retour au premier plan : "C'est un bon joueur. Mais après sa bonne saison, il a cru que la vie était facile. Qu'il suffisait de faire ses preuves une seule fois".

L'entraîneur croate ne fait pas dans le compromis et attend de son joueur un investissement sans faille : "Il a fait un long chemin. Je pense qu’il a aussi mérité cette chance, car il a changé quelque chose dans sa façon de penser. Il commence à voir qui il était".





De la liberté...dans un cadre assez strict

Et pourtant, ses stats sont assez flatteuses, car contre Louvain, il a raté pratiquement tout ce qu'il entreprenait en première mi-temps. "Il a eu de la chance. Contre Courtrai avec ce penalty et cette passe décisive. Et maintenant contre Louvain avec son but".

Diakhon peut compter sur Hans Vanaken pour le défendre : "Il faut lui laisser de la liberté. Il est à son meilleur lorsqu'il joue à l'instinct. Il lui arrivera de faire le mauvais choix, mais ce n'est pas si grave, tant qu'il est décisif".